'반도체 굴기' 중국, 삼성전자·SK하이닉스 때리는 속내

[아시아경제 원다라 기자] 중국 정부가 전격적으로, 마이크론 등을 대상으로 반독점 조사에 착수한 데 대해 반도체 업계는 "수급에 따른 가격상승이지 담합은 전혀 없었고, 조사에 적극 협조하다"는 입장을 내놓았다. 업계 일각에서는 이번 조사가 반도체 가격을 낮추도록 하는 압박으로 해석하면서도 최근 중국 정부의 분위기를 감안할 때 결과를 장담할 수 없다는 우려도 나온다.4일 업계, 외신에 따르면 중국 국가시장감독총국 산하 반독점국 조사관들이 지난달 31일 중국 내 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 사무실을 전격 방문해 가격 담합 등과 관련한 반독점 조사를 벌였다. 중국 반독점국은 한국의 공정거래위원회와 같은 역할로 지난 3월 국가발전개혁위원회 가격조사국과 상무부 반독점국, 공상총국 반독점국을 통합해 출범했다. 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론은 글로벌 반도체 96%를 점유하고 있다.중국 현지 언론들은 반독점 행위가 인정될 경우, 지난해 중국 판매액을 기준으로 한 벌금이 최소 4억달러에서 최대 44억달러에 이를 것으로 예상했다. 또 2016년 이후 현재까지를 기준할 경우, 벌금 규모가 8억~80억달러(약 8600억~8조 6000억원)에 이를 것이라고 추정했다.중국은 지난 2015년기준 15%에 그친 반도체 자급률을 오는 2025년까지 70%로 끌어올린다는 목표를 내세우며 2015년 '국가반도체산업 투자펀드'를 만들어 1조위안(한화 약 170조원)을 투자하겠다는 계획을 발표했다. 추가로 30조원도 투입하기로 했다. 하지만 이같은 중국의 '반도체 굴기'에도 현재 중국 반도체 자급률은 25% 수준에 머물고 있다. 오히려 지난해 중국 메모리 반도체 수입 규모는 889억2100만달러(약 95조5900억원)로 전년 대비 40% 가까이 급증했다.상황이 이렇게 되자, 중국 수요업체들이 반도체 가격이 비싸다는 의견을 중국 정부에 제시했고, 이번 반독점 조사로 이어진 것으로 업계는 해석하고 있다. 업계 관계자는 "한국 업체들은 64단 3D낸드, 72단 3D낸드로 낸드플래시로 초격차를 벌여가는 상황에서 중국 업체들은 아직 32단 3D낸드 양산을 시작하지 못한만큼 반도체 기술력은 단기간에 따라잡기 어려운 기술"이라면서"중국이 반도체 산업과 함께 육성하고 있는 IT, 전기차 등은 여전히 한국산 반도체를 구입해야 하는 상황인 만큼 우선은 반도체 가격을 낮추도록 압력을 가하는 것이 빠르다는 판단을 한 것으로 보인다"고 말했다. 중국 정부는 지난해 삼성전자와의 면담에서 모바일 D램 가격, 지난달 마이크론과의 면담에서 PC D램 가격 상승 등의 문제를 제기하기도 했다.업계에선 숨죽인 채 중국 정부의 조사를 지켜보고 있다. 삼성전자의 한 관계자는 "조사가 있었던 것이 사실"이라면서 "조사에 협조하고 있다"고 입장을 밝혔다. SK하이닉스는 "조사에 협조중이며 성실히 조사에 임하겠다", 마이크론은 "이번 조사는 관례적인 것으로 조사에 적극 협조할 것"이라고 밝혔다.업계 관계자는 "반도체 수요가 늘며 가격이 오른 것 뿐이고 가격 담합은 있을 수 없는 상황"이라면서도 "중국 정부의 최근 분위기를 보면 조사결과는 장담할 수 없다"고 말했다. 이어 "중국 반도체 자급률이 오르지 못했던 것은 최근 반도체 공급이 수요를 따라갈 수 없어 가격이 오를 수 밖에 없었던 상황에 대한 증거이기도 하다"고 덧붙였다. 또 다른 관계자는 "삼성전자, SK하이닉스는 지난 2005년 미국, 2014년 유럽연합(EU)으로부터 과거 과징금을 부과받는 상황을 거치면서 의도치 않았지만 문제가 될 수 있는 간단한 안부 이메일, 전화 연락도 양사 직원들간 하지 말라는 법무팀 교육을 강화하는 등 담합 가능성을 원천차단해왔다"고 전했다.한편 시진핑 주석은 지난 4월 26일 중국 우한에 위치한 중국 토종 반도체 업체인 우한신신(XMC)을 시찰하면서 "반도체는 인체의 심장과 같다"며 "심장과 같이 중요한 반도체 영역에서 우리는 세계적인 수준에 도달해야 한다"며 다시 한 번 '반도체 심장론'을 제시했다. 중국은 시 주석의 반도체 심장론 발언 이후 중국 당국은 지난달 '2019년 중앙 국가기관 IT 제품 구매계획 공고'를 발표하기도 했다. 이 공고에 따르면 중국 부처와 공공기관, 반도체 부품 조달 기업들은 중국산 반도체 제품 및 부품을 일정 비율 구매해야 한다. 중국 정부의 조달 계획에 자국산 반도체 제품 구매가 명시된 것은 이번이 처음이다.

