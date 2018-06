LG디지털파크 위치, 진위2산단 내 ‘평택 스마트큐브‘ 상반기 중 분양

현재 LG전자의 주력사업지로 60만평 공장 가동 및 조성공사가 활발히 이루어지고 있는 평택 진위산업단지 ‘내’ 제조·물류특화 지식산업센터 ‘스마트큐브’가 상반기 중 분양을 예정하고 있다.‘평택 스마트큐브‘ 지식산업센터는 경기 평택시 진위일반산업단지 산업1-1-2에 위치하며 지상 1층~ 지상 8층, 연면적 41,120.70㎡ 규모다. 전 층에 지식산업센터, 지상 1층과 2층 일부에 근린생활시설(지원시설)이 구성된다. 법정대비 넉넉한 주차공간(316%)을 확보해 260대까지 주차가 가능하다.‘평택 진위 스마트큐브’ 지식산업센터는 경부고속도로, 평택화성고속도로, 제2외곽순환고속도로, 1호선 진위역, 1번 국도변과 인접해 있다. 풍부한 도로망과 지하철 등을 이용해 수도권 지역과의 높은 접근성을 자랑한다.특히 ‘스마트큐브‘가 입지한 진위산업단지 내에는 LG전자디지털파크가 가동중으로 LG이노텍, LG CNS등이 입주예정이며 LG전자, 삼성전자 협력사들이 입주해 있어 뛰어난 산업클러스터가 구축되어 있다.사업지는 진위 지원시설용지에 입지해 있어 주변 근린생활시설과의 접근성도 우수하다. 또한 건물의 지상 1층과 2층 일부에는 근린생활시설을 배치해 입주자들의 편의성을 높일 전망이다.또한 사업지 인근 고덕신도시에 삼성전자가 평택 반도체 제1공장에 이어 제2공장에 30조원을 투자할 것으로 알려지며, ‘스마트큐브’ 지식산업센터 인근 산업인프라 및 가치가 더 높아질 전망이다.‘평택 진위 스마트큐브’ 지식산업센터에는 업무에 최적화된 특화설계 또한 적용된다. 지상 1~8층까지 전 층 드라이브인(Drive In) 시스템을 적용해 전 호실 앞 까지 차량진입이 가능하다. 도어투도어(Door To Door) 설계도 적용, 전 호실 앞 차량 3대 주차도 가능하도록 설계됐다.여기에 입주자들의 편의를 제공하기위해 복층 구조의 높은 층고 특화설계도 선보인다. 1층 최고 6m, 그 외 전층 5.5m의 층고를 도입했으며 1.2톤(ton)/㎡ 바닥하중이 적용돼 대형기계 및 선반, 호이스트 설치 등 다양한 목적으로 사용 가능하게 특화설계 됐다.중소형 제조·물류업체 입주를 위한 중소형 평형대로 구성했으며 가변성 호실 배치를 통해 대형면적이 필요한 기업체의 입주도 가능하다.저렴한 분양가로 입주기업의 비용부담도 덜었다. 최근 성공적으로 분양되고 있는 동탄테크노밸리 내 지식산업센터 평균 분양가가 3.3㎡당 600만원대로 형성되어 있으나 ‘평택 스마트큐브’ 지식산업센터는 평균 분양가가 3.3㎡당 400만 원대로 인근 동탄테크노밸리 지식산업센터보다 저렴한 것이 특징이다.또한 취득세 50%, 재산세 37.5%감면 혜택과 과밀억제권역에서 이전한 업체의 경우 4년간 법인세 감면 혜택까지 받을 수 있다.‘평택 스마트큐브’ 모델하우스는 7월 초에 오픈이 예정에 있다. 착공은 오는 8월 예정이고, 준공은 2019년 하반기에 예정되어 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.