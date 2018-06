[시론] '여혐'도 '남혐'도 이제 그만

언젠가부터 된장녀라는 단어가 등장했다. 젊은 여성에 대해 허영심이 많다고 비하하며 조롱하는 말이다. 이러한 여혐 현상이 갈수록 심화되더니 결국 2년 전에는 강남역에서 여성을 대상으로 한 충격적인 묻지마 살인사건까지 발생했다. 여성의 안전을 보장하라는 시위가 있었고, 필자 역시 딸을 가진 부모로서 깊이 공감했다.우리 사회에서 여성의 지위는 매우 열악하다. 2016년 우리나라 여성의 경제활동 참가율은 58.4%로서, OECD(경제협력개발기구) 35개국 가운데 31위였다. OECD 국가 평균 수치인 63.6%에도 미치지 못한다. 여성이 어렵게 취업을 해도 임금에서 큰 차별을 받는다. 2017년 기준 우리나라 남녀 임금 격차는 36.7%로서, 남성이 100을 받으면 여성은 36.7이 적은 63.3을 받을 뿐이다. 1년 단위로 환산하면 남성이 1년 일해서 받는 임금을 여성은 1년을 지나 5개월 23일을 더 일해야 받을 수 있는 것이다. 이러한 우리나라의 남녀 임금 격차인 36.7%는 OECD 평균 수치인 14.7%의 두 배 이상이고, 2017년 기준 우리나라의 남녀 임금 격차는 OECD 35개 회원국 가운데 35위로서 꼴찌를 차지했다.남녀 임금격차만 꼴찌가 아니다. 2016년 OECD 회원국 중 29개국을 대상으로 조사한 결과 우리나라 기업의 임원 중 여성이 차지하는 비율은 고작 2.4%에 불과하여 29위로써 꼴찌를 차지했다. 평균 수치인 20.5%와 비교할 때 너무 낮은 수치이다. 참으로 부끄러운 현실이다.우리 사회의 남성들이 여성의 현실을 깊이 이해하고 공감하기는커녕 오히려 여성을 혐오하는 현상, 소위 여혐현상이 심화되는 것 같아 매우 안타깝다. 우리 사회에서 여성들이 불평등 해소와 권익 보장을 요구하는 것은 당연하다. 우리보다 여성의 권익이 잘 보장되고 있는 선진 외국의 경우는 여성을 위한 제도를 더욱 강화하고 있다.여성의 경제활동 참가율이 86.2%로서 1위인 아이슬란드에서는 2022년까지 성별 임금 격차를 완전 철폐하겠다고 선언했고, 세계 최초로 '남녀 동일노동 동일임금 인증제 의무화법'을 제정하여 시행하고 있다. 프랑스에서는 2020년부터 남녀 임금 격차를 해소하지 않는 기업에 대해 벌금을 부과하는 법안 시행을 예고했다. 심지어 영국에서는 여성 의원들이 나서서 성별 임금 격차를 해소하고 기업에 대책을 요구하는 페이 미투(PayMe Too) 운동을 벌이고 있다. 일본에서도 2016년 4월부터 여성 인력의 취업을 강화하기 위한 '여성활약추진법'을 시행했다. 이 법에서는 1만 5,000개 이상 대상기업에 대해 여성 임원의 비율 목표를 의무화하고 수치를 공표하도록 하고 있다. 외국과 비교할 때 우리의 여성 권익 신장을 위한 노력은 매우 미흡하다.통일이 대박이라는 말이 있지만, 여성 인재를 발굴해 키워나가는 것이야말로 진정한 대박이다. 뛰어나고 훌륭한 여성 인재들이 잘못된 문화와 사회적 인식 및 법제도의 미비로 인해 역량을 제대로 발휘하지 못하고 있다. 이것만 개선해도 비약적인 발전을 할 수 있다. 우리나라에서도 독일의 앙겔라 메르켈 총리, 영국의 테레사 메이 총리 같은 훌륭한 여성 지도자가 나올 수 있고 또 나와야 한다.다만 최근 여혐 현상에 대응하여 남혐 현상까지 나타나고 있어 안타까운 마음이 든다. 남성 누드모델의 나체를 찍어 남성 혐오사이트인 워마드에 유포한 혐의로 한 여성이 구속됨으로써 우리 사회의 성별 갈등이 또다시 야기됐다. 여성의 권익을 위한 활동은 장려돼야 하지만 그 방법이 범죄가 되어서는 곤란하다. 하지만 이번 사건에 대해 페미니즘이 잘못된 방향으로 흘러간다고 비판할 것이 아니라, 우리사회 여성들의 억눌린 심정과 분노에 대해 관심을 갖고 이해하는 계기로 삼았으면 한다.남녀는 사랑으로 하나가 되어 서로 믿고 의지하며 더불어 살아가야 인생이 행복하다. 서로의 성을 존중하고 더 이상 성별간 대립이 없는 화목한 사회가 되어야 한다. 양성 평등과 화합을 위한 문화 조성, 근본적인 인식 전환, 법제도 마련이 절실하다.김현 대한변호사협회장

