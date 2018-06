다리만 찍으면 무죄?..몰카 무죄법 생기나, 성적수치심 논란

사진=연합뉴스

사진=연합뉴스

[아시아경제 한승곤 기자] 최근 법원이 여성의 신체를 몰래 촬영한 혐의로 재판에 넘겨진 피고인들에게 성적수치심 기준을 이유로 잇따라 무죄를 선고해 논란이 불거지고 있다.3일 서울서부지법 형사10단독은 여성 8명의 다리를 몰래 촬영한 혐의 이른바 ‘몰카 범죄’로 재판에 넘겨진 20대 남성 A 씨 에게 무죄를 선고했다.또 앞서 2015년 서울북부지법도 지하철 역사 등에서 여성의 몸을 몰래 찍은 혐의로 기소된 B 씨에게 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고했다. 이 가운데 당시 재판부는 B 씨가 찍은 사진 중 짧은 교복 치마를 입은 여학생, 지하철역 승강장에서 짧은 치마를 입고 다리를 꼬고 앉은 여성 등의 전신을 찍은 16장에 대해서는 무죄라고 판단했다.재판부는 무죄 이유로 “유교 성향이 짙던 우리 사회도 시스루, 핫팬츠, 미니스커트 등 여성 패션의 빠른 진화로 분위기가 바뀌고 있다”며 “노출이 심하다 해서 거리를 활보하는 여성의 전신까지 ‘성적 욕망 또는 수치심을 유발할 수 있는 신체’로 해석하는 것은 비논리적”이라고 판시했다.그런가 하면 지난 2016년 대법원은 지하철 안에서 49건의 ‘몰카’를 찍고 여성을 따라 엘리베이터까지 들어가 신체부위를 몰래 촬영한 C 씨 에게도 무죄를 선고했다. 당시 대법원 3부는 벌금 100만 원을 선고한 원심을 깨고 무죄 취지로 사건을 서울북부지법에 돌려보냈다.대법원 판례를 보면 일종의 ‘성적수치심 기준’에 대해 촬영한 부위가 평균적인 사람들의 입장에서 성적 욕망 또는 수치심을 유발할 수 있는 신체에 해당하는지 여부를 고려한다.문제는 대법원의 이 같은 기준이 피해 당사자의 성적수치심은 고려 대상에서 제외될 수 있다는 데 있다.실제로 C 씨 판결에서 대법원은 “당시 C 씨가 피해자의 얼굴 부위를 제외한 상반신 전체를 촬영했고, 특별히 가슴 부위를 강조한 것은 아니다. 또 피해자를 몰래 촬영하긴 했지만, 피해자를 특수한 각도가 아닌 사람의 시야에 통상적으로 비춰지는 부분을 그대로 촬영했다”고 밝혔다.대법원은이런 가운데 몰카 범죄는 꾸준히 증가 추세다. 경찰청 통계에 따르면 몰카 범죄는 2007년에는 3.9%(564건)에 불과했지만 △2014년 24.1%(6735건) △2015년 24.9%(7730건) △2016년 17.9%(5249건)를 차지했다.범행 수법도 날로 치밀화하고 있다. 휴대전화뿐만 아니라 넥타이, 볼펜, 물병, 탁상시계, 안경, 벨트 등 수많은 초소형 카메라가 인터넷에서 누구나 쉽게 구할 수 있고 마음만 먹으면 바로 몰카 범죄를 저지를 수 있다.