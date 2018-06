삼성물산 "광교호수공원, 세계조경가협회 치수관리부문 수상"

삼성물산 건설부문은 4일 광교호수공원이 세계조경가협회(IFLA)에서 주관하는 '2018 IFLA 시상식'에서 아시아-아프리카 지역치수관리(Flood and Water Management) 부문 수상작으로 선정됐다고 밝혔다.

