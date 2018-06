[아시아경제 이정민 기자] 쌍용자동차가 코란도 C에 역동적인 디자인과 안전성을 높인 익스트림 스포츠 에디션(Extreme Sports Edition)을 4일 추가했다.코란도 C 익스트림 스포츠 에디션은 기존 익스트림 에디션에 ▲사이드&커튼에어백 ▲스포티한 디자인의 18인치 블랙 알로이휠 ▲SUS(steel-use-stainless) 리어범퍼스텝 등이 신규 적용돼 안전성과 외관이 향상됐다.

