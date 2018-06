“BTS 보라해~”…방탄소년단, 데뷔 5주년 기념 ‘2018 BTS FESTA’ 시작

그룹 방탄소년단이 데뷔 5주년을 기념해 ‘FESTA’로 팬들과 만난다.방탄소년단은 4일 자정 공식 SNS를 통해 ‘2018 BTS FESTA’의 일환으로 첫 번째 콘텐츠를 깜짝 공개했다.공개된 콘텐츠는 지난 2017년 2월에 발매한 ‘윙스(WINGS) 외전: 유 네버 워크 얼론(YOU NEVER WALK ALONE)’ 타이틀곡 ‘봄날’의 밴드 버전으로, 원곡과는 또 다른 매력을 느낄 수 있다.앞서 방탄소년단은 지난 1일 ‘2018 BTS FESTA’ 일정표를 통해 오프닝 세레모니, 방탄소년단 뉴스, 포토 콜렉션, 안무 영상, 리허설 무대 영상), 소확행 리스트 등 다양한 콘텐츠 공개를 예고했다.이 소식을 접한 네티즌들은 “방탄소년단 봄날 밴드버전 너무 아련하고 좋다”, “BTS Festa~~기대돼요 보라해보라해”, “이번 페스타는 유독 감격스럽다... 엔오꾹까지 생각남..”, “아미들을 위한 축제구나~”, “앓다죽을 BTS...” 등 다양한 반응을 보였다.한편 방탄소년단은 매년 데뷔 일인 6월13일을 앞두고 6월 초부터 멤버들이 직접 참여한 콘텐츠를 순차적으로 공개하는 ‘축제’라는 뜻의 ‘페스타(FESTA)’를 연다.

