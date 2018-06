현대로템, 대만 역대 최대 9098억원 규모 철도차량 사업 수주

[아시아경제 박병희 기자]이 대만 역대 최대 규모의 철도차량 사업을 수주하며 19년 만에 대만 시장에 재진출했다.현대로템은 대만 철도청(TRA)에서 발주한 9098억원 규모의 교외선 전동차 520량 납품 사업을 수주했다고 4일 밝혔다. 현대로템은 520량 전량을 창원공장에서 생산해 2024년까지 모두 납품할 예정이다.현대로템이 대만에서 철도차량 사업을 수주한 것은 1999년 철도청 전동차 56량 수주 이후 처음이다. 그동안 현대로템은 2011년 대중시 녹선 경전철 E&M 38량 사업, 2015년 신북시 삼앵선 경전철 E&M 58량 사업 등 각종 입찰에 참여했으나 매번 유럽과 일본 경쟁사들에 밀려 고배를 마셨다.이번 수주전에서는 철저한 현장조사를 통해 재도약 발판을 마련했다. 현대로템은 차량 내 좌석 등받이가 낮아 불편하다는 승객들의 의견과 시승기를 반영해 좌석 상단에 헤드레스트 설치를 제안했으며 대차, 제동장치 등 주요 핵심부품에 대한 품질보증 기간도 기존 3년에서 5년으로 연장하는 등 승객과 시행청의 요구사항을 모두 만족시키는 고품질 차량을 제안해 사업을 수주하는데 성공했다.현대로템의 풍부한 대규모 전동차 사업 수행 실적과 노하우도 수주의 원동력이 됐다. 현대로템은 2008년 터키 마르마라이 전동차 440량, 2012년 홍콩 SCL 전동차 333량, 2013년 인도 델리 RS10 전동차 486량, 2016년 호주 시드니 2층 전동차 512량 등 잇달아 대규모 해외 전동차 사업들을 수행했다. 이 과정에서 쌓은 경험과 인적 자원의 강점을 바탕으로 체계적이고 안정적인 사업 수행이 가능하다는 점을 시행청에 전달해 좋은 평가를 얻었다.현대로템 관계자는 "철저한 시장분석을 통해 19년만에 대만 시장 재진출에 성공했다"며 "시행청이 만족할 수 있는 고품질의 전동차를 납품해 추가 사업을 수주할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.현대로템이 이번에 수주한 교외선 전동차는 10량 1편성으로 구성되며 운행속도는 130㎞/h다. 현대로템이 개발한 열차 종합 관리 시스템인 TCMS(Train Control and Monitoring System)가 적용돼 고효율 운행 패턴 분석 및 에너지 저감 운전이 가능하며 차량기지에서 차량 상태 및 고장 정보를 자동으로 분석할 수 있어 유지보수 비용도 절감할 수 있다. 또 충전용 콘센트 및 USB 포트, 이산화탄소 농도에 따라 신선한 공기를 자동 공급하는 공조장치, 차량의 승차장 정차 시 에어컨 소음 일시 감소 기능 등 편의사항도 대폭 적용해 승객들이 편리하고 쾌적하게 열차를 이용할 수 있도록 했다.한편 현대로템은 1973년 화차 30량을 수주하며 대만 시장에 첫 진출한 이래 전동차 400량 및 객차 336량 등 총 766량을 대만에 납품했으며 이번 수주까지 합쳐 총 1286량의 철도차량을 수주했다.

