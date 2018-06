광주국제교류센터, 글로벌 공감 in 광주 ‘제11회 세계인의 날’ 행사 성황

광주출입국·외국인사무소(소장 우석환)와 광주국제교류센터는 세계인의 날을 기념해 지난 27일 5·18 민주광장에서 ‘글로벌 공감 in 광주’라는 주제로 제11회 세계인의 날을 성황리에 개최했다.

