방탄소년단, '월드투어' 북미-유럽 공연 28만석도 매진

3일 소속사 빅히트엔터테인먼트에 따르면, 지난달 5일부터 이달 1일까지 순차적으로 진행된 월드투어 티켓 판매에서 미국(로스앤젤레스, 오클랜드, 포트워스, 뉴어크, 시카고), 캐나다 해밀턴, 영국 런던, 네덜란드 암스테르담, 독일 베를린, 프랑스 파리 등 10개 도시 21회 공연 티켓이 모두 판매됐.이번 공연 수용 규모는 북미지역 18만석(14회 공연), 유럽 지역 10만석(7회 공연)이다.방탄소년단은 지난해에도 '라이브 트릴러지 에피소드 3 윙스 투어(2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR)'를 열어 19개 도시 40회 공연을 전석 매진했다.이들은 8월 25~26일 서울 잠실 올림픽주경기장에서 투어를 시작한다. 서울 공연 티켓 예매는 추후 공지된다.

그룹 방탄소년단의 월드투어 '러브 유어셀프(LOVE YOURSELF)' 북미와 유럽 10개 도시 공연 28만석이 전석 매진됐다.