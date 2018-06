워너원, 방송사고 논란 재차 사과 “앞으로 좋은 모습 보여드릴 것”

워너원은 3일 오후 서울 고척 스카이돔에서 열린 새 스페셜 앨범 ‘1÷χ=1(UNDIVIDED)’ 발매 및 월드투어 ‘Wanna One World Tour In Seoul’에서 지난 ‘부메랑’ 앨범 활동 당시 일어났던 방송사고 논란에 대해 언급했다.앞서 워너원은 지난 ‘부메랑’ 앨범 활동 당시 스타라이브를 통해 그들의 사적인 대화 내용이 공개돼 논란에 휩싸인 바 있다.하성운은 “지난 컴백 때 그런 일들이 생겨 많은 팬들께 심려 끼쳐드려 죄송하다. 앞으로도 계속 좋은 모습을 보여드리기 위해 많은 노력을 하고 있다”고 말했다.워너원은 “저희를 좋아해 준 워너블에게 정말 감사하다는 말을 드리고 싶다”며 “워너블이 있었기에 워너블이 있었고, 저희를 지지해주셔서 더욱 성장하는 아티스트가 되도록 노력하고 있다”고 팬들에게 감사 인사를 전하기도 했다.한편 워너원은 4일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 새 스페셜 앨범 ‘1÷χ=1(UNDIVIDED)’을 발매한다. 또 서울 공연을 시작으로 3개월간 13개 도시 18회 공연의 월드 투어에 나선다.

