박솔미는 지난 1일 자신의 인스타그램에 “#wannaone #워너원콘서트게재된 사진에는 박솔미는 박성광, 성훈과 함께 고척 스카이돔을 배경으로 환한 미소를 짓고 있다.이 사진을 본 네티즌들은 “꺄! 훈훈한 정법멤버들! 우리 성운이 성우 응원해주셔서 감사해요” “악^^저두 막콘 보러 가는데 넘 설레용” “우왕~ 잼났겠다” 등 반응을 보였다.한편, 박솔미와 그룹 워너원 멤버인 옹성우, 하성운이 출연하는 SBS 예능프로그램 ‘정글의 법칙 in 사바’ 편은 오는 7월 중 방송될 예정이다.

