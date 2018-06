"中, 삼성·하이닉스·마이크론 반도체 담합 조사"

중국 상무부는 웨탄에서 지난 수분기 동안 메모리 반도체 가격이 지나치게 많이 오른 것에 우려를 드러낸 뒤 시장 지배적 지위를 남용해 공정경쟁을 해치는 일이 없어야 할 것이라고 지적했다.이어 지난달 31일에는 중국 국가시장감독총국 산하 반독점국 조사관들이 베이징, 상하이, 선전 등에 있는 삼성, SK하이닉스, 마이크론의 사무실에 갑자기 들이닥쳐 반독점 조사를 벌였다.반독점국은 지난 3월 국가발전개혁위원회 가격조사국, 상무부 반독점국, 공상총국 반독점국 등이 합쳐져 세워진 막강한 시장감독기구다. 반독점국이 대대적인 조사에 나선 것은 출범 후 처음이다.이들은 메모리 반도체 가격 급등의 배경에 가격 담합 등을 통한 시세 조정이 있었는지, 반도체 공급 부족을 악용해 끼워팔기 등 위법 행위가 있었는지 등을 조사한 것으로 알려졌다.이에 미국 마이크론은 성명을 내고 "이번 조사는 관례적인 것으로 우리는 조사에 적극적으로 협조할 것"이라고 밝혔다.'이번 조사는 메모리 반도체 가격 급등으로 인한 수요업체의 불만이 촉발한 것으로 분석된다.지난해 말 중국 스마트폰 제조업체들은 중국 국가발전개혁위원회(발개위)에 "메모리 반도체 가격이 계속 오르는 데다 공급이 원활하지 않다"며 불만을 호소했다.나아가 이번 조사는 미국의 ZTE 제재 후 '반도체 굴기(堀起)'에 박차를 가하는 중국이 해외업체를 견제하려는 목적도 있는 것으로 분석된다.제재 이후 중국은 '반도체 기술 자립'을 외치면서 자국 반도체 산업 육성에 총력을 기울이고 있다.시진핑(習近平) 중국 국가주석은 지난 4월26일 낸드 플래시 메모리 반도체 양산을 추진 중인 칭화유니(紫光) 계열 창장(長江)메모리(YMTC)의 자회사 우한신신(武漢新芯)을 방문해 핵심기술 국산화를 강조했다.또 중국 정부는 지난달 발표한 '2019년 중앙 국가기관 IT 제품 구매계획 공고'에서 국산 반도체 서버를 구매하겠다고 적시했다.중국 정부의 조달계획에 자국산 반도체 제품 구매가 명시된 것은 이번이 처음이다.

