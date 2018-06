[아시아경제 원다라 기자] LG전자는 2018년형 올레드 TV가 미국·영국 IT 매체로부터 호평받았다고 3일 밝혔다.영국 IT전문매체 'AV포럼스', 제품평가 전문매체 '트러스티드 리뷰', 오디오·비디오 전문매체 '왓하이파이'는 각각 올레드 TV에 최고점을 부여했다.남호준 LG전자 홈엔터테인먼트(HE) 연구소장(전무)는 "인공지능(AI) 화질 엔진 '알파9'을 적용, 더욱 완벽한 화질을 제공하는 2018년형 올레드 TV로 프리미엄 시장을 지속 선도하겠다"고 말했다.

