‘음악중심’ 방탄소년단, 2주 연속 1위 ‘7관왕’…샤이니·AOA 컴백

타이틀곡 ‘데리러 가’와 수록곡 ‘All Day All Night’로 무대를 꾸몄다. 그룹 AOA는 다섯 번째 미니 앨범 ‘BINGLE BANGLE(빙글뱅글)’의 타이틀곡 ‘빙글뱅글’과 수록곡 ‘Super Duper’로 컴백 무대를 선보였다.

이날 방송에는 다양한 컴백 무대가 펼쳐졌다. 그룹 샤이니는 1년 8개월 만에 발표한 정규 6집 앨범 ‘The Story of Light EP.1