'비긴어게인2' 박정현, 명품 보이스 'Someone Like You' 열창…네티즌 "목소리가 예술 그 자체"

사진=JTBC '비긴어게인2'

'비긴어게인2' 가수 박정현이 선보인 아델의 'Someone Like You'가 네티즌의 찬사를 받았다.

하지만 멤버들은 "무조건 재미있게 하자"고 서로를 응원하면서 버스킹 공연을 시작했다.

버스킹하는게 너무 멋있음... 박정현 목소리는 예술 그자체인듯!"(

대박이었습니다 자랑스러웠습니다"(

Someone like you 진심 소오름...."(

1일 방송된 JTBC '비긴어게인2'에서는 가수 박정현, 하림, 헨리, 악동뮤지션 수현이 포르투갈에서 두 번째 버스킹에 도전하는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 네 사람은 새로운 버스킹 장소인 '바이샤시아두' 지하철역으로 이동했다. 차와 유동 인구가 많은 모습에 수현은 "오늘 힘들겠다"라고 걱정스러운 모습을 보였다.특히 이날 버스킹에서는 박정현이 선곡한 아델의 'Someone Like You'에 관심이 집중됐다. 세계적으로 유명한 노래인 만큼, 박정현은 한국에서의 합주 연습 때부터 많은 준비를 했다. 실제로 박정현의 열창에 지나가던 행인들은 발걸음을 멈추고 그가 노래하는 모습을 영상으로 담았으며 감동을 표하는 관객도 있었다.한편, 이같은 모습을 본 네티즌들은 "rnqn****), "camo****), "skyj****) 등의 반응을 보이고 있다.