1일 방송된 KBS2 '거기가 어딘데??'에서는 배우 지진희, 차태현, 코미디언 조세호, 모델 배정남이 오만 아라비아 사막으로 떠나는 모습이 전파를 탔다.이날 방송에서 멤버들은 중동으로 떠난다는 소식을 듣고 불안해하는 모습을 보였다. 배정남은 "안전 상 위험하지 않나"라며 테러에 대한 걱정을 했고, 조세호 역시 "혹시 중동이라 IS 같은 위험이 있지 않냐"고 질문했다.멤버들의 걱정에 대해 유호진 PD는 "이 쪽은 정치적 테러 걱정을 전혀 안 하셔도 된다"라며 "왜냐면 여기는 아무도 없다"고 설명해 멤버들을 웃게 만들었다.이같은 모습에 차태현은 "다"라고 말했다.한편 '거기가 어딘데??'는 예측 불가능한 대자연의 위대함을 직접 체험하는 탐험 버라이어티 프로그램이다.

