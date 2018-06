천우희는 1일 자신의 인스타그램에 "'비긴어게인2' 좋아하던 분들이 모두 나온다. 현장에서 들으면 황홀하겠죠? 최고조합"이라는 글과 함께 한 편의 영상을 게재했다.그가 게재한 영상에는 JTBC '비긴어게인2'에서 가수 박정현이 'Someone like you'를 부르고 있는 모습이 담겼다.천우희의 게시물을 본 네티즌들은 "저도 보면서 현장에서 들으면 어떨까.. 내내 생각했어요"(yoni2****), "저도 진짜 다 좋아하는 분들이에요ㅠ 저번주부터 꼭꼭 챙겨보는 중"(always****), "저도 비긴어게인 좋아해요 현장에서 듣고 싶어요"(ss****) 등의 반응을 보이고 있다.한편, 이날 방송된 '비긴어게인2'에서는 가수 박정현, 하림, 헨리, 악동뮤지션 수현 등이 포르투갈에서 버스킹을 하는 모습이 그려졌다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.