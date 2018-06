1일 방송된 JTBC '비긴어게인2'에서는 포르투갈 리스본에서 가수 박정현, 하림, 헨리, 이수현 등이 버스킹을 하는 모습이 전파를 탔다.이날 방송에서 헨리는 멤버들과 함께 리스본의 라이브 바에 방문했다. 밴드 멤버 중 한 명이 헨리에게 즉석 잼을 요청했고 헨리는 잠시 당황하는 모습을 보였으나 한 번 들은 멜로디를 곧바로 연주해내며 공연을 선보였다.또한 공연을 마친 네 사람은 파두하우스 공연에 대비한 선곡회의를 했다. 박정현은 "파두는 포르투갈의 자존심이다. 조심스럽게 선곡하고 싶다"고 욕심을 보였고 이선희의 '인연'을 선택했다. 이어 박정현이 헨리에게 바이올린 반주를 요청하자 헨리는 '인연'이라는 곡을 모른다면서도 곧 훌륭하게 연주했다.이 과정에서 헨리는 "조금이라도 안 맞으면 되게 불안하다"며 완벽주의자의 면모를 보이기도 했다.한편, 이같은 헨리의 모습에 네티즌들은 "miri****), "rumi****), "jyj1****), "soon****) 등의 반응을 보였다.

