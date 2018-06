"6월 코스피, 과도 우려 금물…최대 2550"

[아시아경제 권성회 기자] 부국증권은 2일 이달 코스피에 대해 예상 밴드를 2400~2550으로 제시하면서 과도한 우려는 필요없다고 밝혔다.우선 북미정상회담 관련해서는 북한 이슈가 국내 증시 상승을 이끌지 않았기 때문에 관련 잡음이 리스크로 작용할 가능성은 높지 않다는 분석이다. 김성환유로존 정치적 불확실성이 위험요소로 꼽혔다. 김 연구원은 "최근 강달러 촉발 배경이 유로화 약세에 있다는 점에서 위험선호 훼손뿐만 아니라 달러의 추가달러 약세 전환 시점이 되면 IT주를 중심으로 코스피도 반전할 수 있다는 입장이다. 김 연구원은 "미국 시장 금리가 하락세로 돌아선 만큼, 달러의 안정감이이어 "달러 약세 전환 시점에서 증시 상승 추세 복귀 시도가 가능하리라 판단한다"며 "외국인 순매수 전환 및 IT(반도체) 중심의 시장 상승 재개를김 연구원은 "코스피 IT 대형주의 주가수익비율(PER, 12개월 예상)은 6배 수준인 가운데, SK하이닉스 PER 각각 7.6배, 4.7배"라며 "삼성전자 2분기,

