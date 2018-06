[신간안내] <인생은 생각보다 길고 연금은 생각보다 쓸모 있다> 外

◆인생은 생각보다 길고 연금은 생각보다 쓸모 있다(최재식 지음/크레파스북)=100세 시대. 지금까지의 노년기는 앞으로의 중년기와 같다. 인간의 수명이 점점 길어지면서 은퇴에 대한 인식도 바뀌어 가고 있다. 이와 함께 연금의 중요성이 부각되고 있다. 연금은 꼭 가입해야 하는 만큼 그 기능을 제대로 알고 신나는 노년을 보낼 수 있도록 인생을 재구성하자는 책.◆네이버는 어떻게 일하는가(신무경 지음/미래의창)=네이버가 IT 기업으로서 이룩해온 일들과 한국 사회에 끼치고 있는 영향력은 부정할 수 없다. 기술 플랫폼으로 진화해가려 하고 있으며, 자율주행차와 AI 로봇에 이르기까지 4차 산업혁명을 선도할 분야에 도전하고 있다. 네이버 플랫폼의 역사와 현재, 미래에 대한 전망을 입체적으로 조망한다.◆크립토애셋, 암호자산 시대가 온다(크리스 버니스크, 잭 타터 지음/고영훈 옮김/비즈페이퍼)=비트코인과 블록체인. 금융과 IT 등 기존 산업계는 이 기술의 창조적 파괴력을 인지하고 예의주시한다. 이 책은 투자 관점에서 퍼블릭 블록체인과 블록체인 기반 암호자산을 집중적으로 다룬다. 혁신적 투자자들에게 실용적인 안내서.◆대통령이 바뀌어도 부동산은 안전하다(신화선 지음/보랏빛소)=저자는 2017년 8·2 부동산 대책을 기점으로 대한민국 부동산 시장에 먹구름이 끼었다고 생각하면 오산이라고 주장한다. 오히려 지금이 기회라는 것. 대통령이 바뀔 때마다 부동산 정책이 달라졌지만 태생이 좋은 부동산은 어떤 상황에서도 점점 더 가치가 올랐기 때문이다.

