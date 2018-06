[비트코인 지금]가상통화 거래소 보안강화…비트코인은 800만원 주춤

1일 빗썸에 따르면 오후 2시 현재 비트코인이 오전 24시간 전 대비 2만5000원(0.30%) 오른 826만7000원에 거래되고 있다. 하루 동안 456억원어치가 거래됐다.시총 상위 코인 시세는 엇갈리고 있다. 스트라티스(5.85%), 스팀(5.13%), 어거(4.66%), 비트코인 골드(4.30%) 등이 오르고 있고 골렘(-4.79%), 제트캐시(-2.08%), 이오스(-1.84%), 비트코인 캐시(-1.71%) 등은 내리고 있다.다른 가상통화거래소 업비트 기준으로도 비트코인은 오전 9시 대비 1.49% 오른 825만9000원에 거래 중이지만 다른 코인은 내리고 있다. 스톰(-2.46%), 에이다(-2.43%), 스텔라루멘(-2.13%), 이오스(-1.77%) 등이 하락 중이다.해외 거래소에서도 주요 코인이 보합세다. 가상통화 시황 기업 코인마켓캡에 따르면 지난달 31일(현지시간) 기준 비트코인은 24시간 전 대비 0.57% 오른 7500달러(약 807만원)를 기록하고 있다. 아이오타(6.04%), 스텔라루멘(5.15%), 카르다노(3.46%), 네오(1.87%) 등이 오르고 있고 트론(-2.62%), 이오스(-1.68%), 비트코인 캐시(-0.75%) 등은 하락 중이다.지난달 31일 빗썸은 가상통화거래소 최초로 5·5·7 규정(전자금융감독규정 3장 2절 8조 2항)를 지키겠다고 밝혔다. 규정은 금융사에 전체 인력의 5%를 정보기술(IT) 전문인력으로, IT 인력의 5%를 정보보호 전담 인력으로, 전체 예산의 7%를 정보보호에 사용하라는 권고 사항이다.

