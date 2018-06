[신간안내] <1초의 여유가 멀티태스킹 8시간을 이긴다> 外

◆1초의 여유가 멀티태스킹 8시간을 이긴다(라스무스 호가드, 재클린 카터, 질리안 쿠츠 지음/안희영, 김병전 옮김/불광출판사)=마음챙김 기술을 일상의 업무에 응용하여, 일을 잘할 수 있는 아주 간단하면서도 명쾌하며 실용적인 비법을 소개하고 있다. 이 책의 원제는 ‘One Second Ahead(1초를 앞서다)’이다. 일분일초를 앞서려고 다투는 오늘날의 우리에게 꽤나 매력적으로 들리는 제목이다. 이를 우리말 제목으로 풀며 ‘1초의 여유’라고 한 까닭은 1초라도 앞서려고 무한질주하는 현대사회에서 순간의 여유가 주는 유익함을 강조하고 싶었기 때문이다. 마음챙김을 통해 내면의 성급함과 들뜸을 알아차리고 1초라도 멈출 수 있다면 어떤 변화가 일어날까? 결국 1초를 앞서기 위해서는 1초의 여유를 허락하는 넉넉함이 필요하다. 마음챙김은 우리가 1초의 여유를 갖게 하는 검증된 실천 방법인 동시에 그러한 존재의 방식이다.◆인성 8덕목(이창호, 박입분, 강지원, 현인순, 강경원, 박복임, 김정은, 김만기 지음/벗나래 )=우리나라는 빠른 속도로 산업화와 민주화를 이뤄낸 나라이다. 이렇게 급하게 모든 것들을 이루다 보니 정작 드리워진 그늘도 많이 존재한다. 그중 하나가 바로 인성의 부재이다. 인성에 대한 중요성을 망각하고 교육을 하지 않다 보니 개인들은 점점 삶의 중요한 가치들을 무시하거나 외면하고 있으며, 개인주의의 만연으로 이러한 행태들은 전혀 제어되지 못하고 있는 현실이다. 이 책은 덕목 각각에 대한 기본적인 이해와 사례 그리고 실천방안에 대해 넓게 다룬다. 누구나 알고 있지만 막연하거나 개념으로 정립되지 않은 덕목에 대해 함께 알아가며, 더 나은 길을 찾기 위해 노력하기 위한 책이다.◆슬기로운 부모 수업(구은미 지음/라온북)=아이의 타고난 잠재력을 발견하고 키우는 법을 알려주는 가이드북. 부모들은 자녀를 키우는 데 선입견을 가지고 있다. 부모가 생각하는 올바른 태도, 더 나은 삶을 살기 위한 공부 방법이 오히려 아이의 자아실현과 가능성을 가로막는다고 전문가들은 말한다. 아이들마다 특기, 적성과 꿈이 다르고 성격도 천차만별인데 사회에서 좋다는 것을 적용하고 강요하다 보니 아이와 맞지 않고, 부모와 자녀 사이에 소통이 되지 않아 벽이 생기고 사이가 멀어진다는 것이다. 이 책은 내 아이가 누구보다 훌륭하게 성장하기를 바라는 부모들을 위해 상담 사례를 통해 그 방법을 쉽게 이해할 수 있도록 알려준다. 아이의 가능성을 키우기 위해서는 자녀를 독립적 주체로 보고 부모가 정한 인생 방향대로 사는 것이 아니라 아이가 도전할 수 있도록 해줘야 한다고 저자는 조언한다.

