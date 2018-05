방탄소년단 'Fake Love'·'Airplane pt.2' 컴백 무대…"아미는 우리의 날개"

'엠카운트다운' 방탄소년단이 'Fake Love'로 5관왕을 차지했다.31일 방송된 Mnet '엠카운트다운'에서는이어 "아미는 우리의 날개다. 더 멋진 방탄소년단이 되겠다"고 소감을 전했다.이날 방탄소년단은 정규 3집 타이틀곡 'FAKE LOVE'와 수록곡 ‘Airplane pt.2’로 다시 한 번 컴백 무대를 선보였다. 이번 정규 3집 타이틀곡 'Fake Love'는 자신이 운명이라 여긴 사랑이 거짓임을 깨달았다는 설정의 내용을 담은 노래다. 이날 무대에서 선보인 수록곡 ‘Airplane pt.2’는 제이홉의 믹스테이프 'Airplane'의 연장선상에 있는 곡으로 이 곡에는 멤버들이 월드 투어를 하며 느꼈던 감상이 담겨있다.한편 지난 18일 세 번째 정규앨범 'LOVE YOURSELF 轉 Tear'를 발매한 방탄소년단은 빌보드 200 1위를 차지하는 기염을 토했으며 29일 빌보드 핫100 10위에 올라 대세 K-POP 스타임을 입증했다.

