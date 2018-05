방탄소년단, 광고 개런티 천정부지…네티즌 "BTS 나오면 채널 못 돌려"

방탄소년단은 최근 정규 3집 '러브 유어셀프 전 티어'(LOVE YOURSELF 轉 Tear)을 발매한 뒤 이 앨범으로 빌보드 메인 앨범차트인 '빌보드 200' 1위를 차지했고, 타이틀곡 '페이크 러브'(FAKE LOVE)는 K팝 그룹 최초로 빌보드 싱글 차트 '톱 10'에 진입하는 쾌거를 이뤘다.이런 이유로 방탄소년단의 광고 개런티는 천정부지로 치솟고 있다. 방탄소년단의 광고 개런티는 2017년 가을까지 9억원 선(1년 계약 기준)이라고 알려졌으며 지난해 10억원을 돌파했다고 알려졌다. 또한 지난 18일 정규 3집 '러브 유어셀프 전 '티어'(LOVE YOURSELF 轉 'Tear')'를 발표한 뒤 빌보드 차트에서 좋은 성적을 거두며 15억원대를 돌파했다는 예측도 나오고 있다.이같은 소식이 전해지자 네티즌들은 "이미 방탄을 모델로 계약한 회사들이 위너네..."(ㅎ****), "얘네는 그럴만하다고 봄.. 얘네 광고가 좋은 점은 멤버 전원이 광고에 나온다는 것 소속사에서 그리 조건을 거는지 모르겠지만 한 멤버에 치우치지 않고 멤버 전원이 모델인 게 참 좋아보임..."(ㅅ****), "방탄 광고나오면 왠떡이냐며 채널을 못돌림..

