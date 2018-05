野후보 '박원순 7년' 공격…"실업률 최악" vs 朴 경쟁력 올라"

[아시아경제 김혜민 기자, 윤신원 기자, 김지희 수습기자] 6·13 지방선거에서 서울시장 선거에 도전하는 야권 후보들은 '박원순 7년 시정'을 공격하며 적임자임을 내세웠다. 반면 현 시장인 박원순 더불어민주당 후보는 '삶의 질을 높인 7년'이었다며 성과를 강조했다.김문수 자유한국당 후보는 30일 밤 KBS 후보토론회에서 "박 시장이 지난 7년 간 시정을 이끌어 왔는데 답답하다"며 "미세먼지 때문에 마스크를 쓰지 않고는 다닐 수 없고 재개발·재건축은 400곳이 넘는데 제대로 안되고 있다"고 지적했다.안철수 바른미래당 후보도 "서울이 7년 간 정치의 늪에 빠졌다. 미세먼지는 최악이고 청렴도는 꼴찌"라고 꼬집으며 "시민들은 7년 간 (박 후보가) 한 것이 없다고 더욱 팍팍해졌다고 말한다"고 비판했다. 그는 이어 "지표로도 실업률은 IMF 외환위기 이후 최악이고 서울이 전국 꼴찌"라며 "하루에 550개씩, 1년에 20만개씩 가게가 사라질 정도로 폐업률도 높다"고 말했다.야권 후보들은 현 시정을 비판하며 '내가 적임자'임을 강조했다. 김문수 후보는 "재개발엔 시원하게 도장을 찍어 드리겠다. 월드도로를 완공해 교통도 시원하게 뚫겠다"며 "서울시내 52개 대학은 4차 산업혁명 특구로 만들어 젊은이들에게 꿈과 희망을 주겠다"고 강조했다.안철수 후보 역시 "이 모든 것을 바꿀 개벽 프로젝트를 시작하겠다. 서울 시내 국철 57㎞ 구간을 지하화해 상층부엔 숲길을 조성하겠다"며 "지금까지 경험한 IT 전문가, 의사, 교수, 벤처기업가의 여러 분야 전문성을 살릴 것"이라고 힘줘 말했다.반면 박원순 후보는 "서울시장으로 재임한 7년은 변화를 바꾼 시간이었다"며 "과거 개발지상주의와 토건에 투자하던 시대로부터 삶의 질을 중요시하는 시대로 바뀌었다"고 자평했다. 그는 구체적으로 "국공립어린이집 이용하던 분이 5%에서 30%로, 공공임대주택이 14만호로 늘어났다"며 "소소한 변화인진 모르지만 시민의 삶을 바꾸는 시간이었고 국가경쟁력은 6위로 올랐다. 서울시 공무원과 함께 이뤄낸 성과"라고 강조했다.

