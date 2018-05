'쇼 챔피언' 방탄소년단 '페이크 러브' 1위…"'아미'가 챔피언"

30일 오후 방송된 MBC에브리원 '쇼 챔피언'에서는 방탄소년단의 새 앨범 '러브 유어셀프 '티어'(LOVE YOURSELF 轉 'Tear') 타이틀 곡 '페이크 러브'(FAKE LOVE)가 '챔피언 송'에 올랐다.이날 방탄소년단은 영상을 통해 "영광이고 너무 감사드린다"라며 "우리 '아미'(방탄소년단 팬클럽) 여러분이 챔피언이다. 정말 열심히 하겠다. 감사하다"고 1위 소감을 전했다.방탄소년단은 지난 18일 새 앨범을 발매한 이후 KBS2TV '뮤직뱅크', MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요'에 이어 '쇼 챔피언' 정상까지 차지하게 됐다. 또한 방탄소년단의한편, 이날 '쇼챔피언'에는 프리스틴V, (여자)아이들, 엔플라잉, 사무엘, 칸토, 크로스진, 더 이스트라이트, 드림캐쳐, 빅톤 등이 무대를 선보였다.

