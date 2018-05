'올드스쿨' 프리스틴V "하루에 춤 연습만 10시간…걸크러시 보여주려 노력했다"

30일 방송된 SBS 러브FM '김창열의 올드스쿨'에는 프리스틴V가 출연했다. 프리스틴V는 그룹 프리스틴의 유닛으로 나영, 결경, 로아, 은우, 레나로 구성됐다이날 방송에서 멤버 나영은 처음 유닛 활동을 하는 것에 대해 "첫 유닛이다 보니 떨리고 부담이 된다"라며 "그렇지만 색다른 콘셉트를 보여주기 때문에 기대도 된다. 퍼포먼스를 집중적으로 연습했다"라고 말했다.이어 레나는 "분명히 해 떠서 출근했는데 퇴근해도 해가 떠 있더라. 하루에 춤만 10시간 정도를 연습했다"라고 덧붙였다. 은우 역시 "걸크러시 콘셉트라서 카리스마 있는 모습을 보여주기 위해 노력했다"고 밝혔다.또한 프리스틴V는 걸크러시 콘셉트와 관련해 가장 카리스마 있는 멤버는 레나라고 말했다.한편 프리스틴V는 지난 28일 싱글 앨범 'Like a V'를 발매했다.

