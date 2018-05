6·13지방선거 공식 선거운동 첫날, 평화당 지도부 광주 구애 나서

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 6·13지방선거 공식 선거운동 첫날인 오는 31일 민주평화당 지도부는 오후2시 광주 양동시장에서 합동유세를 펼치며 본격적인 광주 표심잡기에 나선다고 밝혔다.이날 합동유세에는 조배숙 당대표와 김경진 중앙상임선대위원장, 천정배 광주상임선대위원장, 장병완 원내대표, 최경환 광주시당 위원장 등 당 지도부가 참석해 김명진 서구갑 국회의원 후보와 시·구의원 후보자들에게 힘을 보태며 광주에서 초반 세몰이에 나설 예정이다.또한, 합동유세 이후 당지도부와 후보자들은 양동시장 및 상가 등지를 돌며 상인들과 주민들에게 민주평화당 지지를 호소할 예정이다.최경환 광주시당위원장은 “이번 6·13지방선거에서 반드시 승리하여 광주시민과 함께 빛나는 공동체를 만들겠다.” 며 “민주평화당은 광주시민이 OK 할 때까지 끝까지 최선을 다하겠다”고 말했다.

