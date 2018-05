30일 서울 강남경찰서는 폭행 혐의로 신 씨를 불구속 입건해 수사했으며 최근 기소 의견으로 검찰에 송치했다고 밝혔다. 그뿐만 아니라 신 씨는 지난 2016년 11월께 자택에서 대마초를 피운 혐의(마약류 관리에 관한 법률 위반)로도 검찰 조사를 받는 중이다.이날 신씨는 입장문을 통해 "사회적 물의를 일으켜 죄송하다. 깊이 반성하고 모든 조사에 충실히 임하고 있다. 이에 따른 처분 또한 겸허히 받아들이겠다"라고 사과했다.한편, 신 씨는 지난 2016년 방송된 Mnet '프로듀스101' 시즌1의 대표곡 '픽미(PICK ME)' 프로듀서로 대중의 주목을 받았다.

