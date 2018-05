서울 강남경찰서는 폭행 혐의로 신씨를 불구속 입건해 최근 기소 의견으로 검찰에 송치했다고 30일 밝혔다.신씨는 지난해 10월 강남구 자택에서 당시 교제하던 20대 여성을 수차례 폭행한 혐의를 받고 있다.또 그는 2016년 11월께 자택에서 대마초를 피운 혐의(마약류 관리에 관한 법률 위반)로도 검찰 조사를 받고 있다.한편 신씨는 엠넷의 유명 경연 프로그램인 '프로듀스101' 시즌1의 대표곡 '픽미(PICK ME)' 프로듀서다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.