[공시+]SV인베스트먼트, 증권신고서 제출해 코스닥 상장 착수

[아시아경제 문채석 기자]SV인베스트먼트가 코스닥 상장을 위한 닻을 올렸다.SV인베스트먼트는 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장절차에 돌입했다고 30일 밝혔다. SV인베스트먼트는 이번 상장을 위해 390만주를 공모한다. 공모예정가는 5600~6300원으로 공모예정금액은 218억~246억원이다. 수요예측은 다음달 21~22일 양일간 진행되며, 다음달 27~28일 청약을 거쳐 오는 7월 초 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 대표주관사는 미래에셋대우가 맡았다.지난 2006년 설립된 SV인베스트먼트는 전략적 가치(Strategic Value)를 제공해 기업가치를 높인다는 투자철학 하에, 기업가치를 제고하고 펀드 수익률을 극대화하며 쾌속 성장을 이뤄냈다. 최단기간 내 AUM(Asset Under Management·운용자산) 기준 VC펀드 10위권 안착이라는 성과도 거뒀다. 10위권 기업들의 평균 업력이 27년인 것을 감안하면 놀라운 성장세다.SV인베스트먼트의 가장 큰 차별화 경쟁력은 탁월한 투자전략에 있다고 회사 측은 보고 있다. ▲잠재적 글로벌 경쟁력을 보유한 국내외 기업에 투자하는 Cross-border투자 ▲세계 시각에서 산업트렌드 변화를 예측하고 중점 투자섹터를 발굴해 집중 투자하는 선제투자 ▲전략 종목을 대상으로 한 리딩투자(선진국형 투자) 등 기업가치를 극대화할 수 있는 최적화된 전략을 통해 투자 성과를 높이고 있다.대표적인 투자 성공 사례로 잘 알려진 '빅히트엔터테인먼트' 또한 기업이 지닌 글로벌 경쟁력을 바탕으로 산업트렌드에 따라 성장잠재력이 높은 엔터 및 콘텐츠 분야에 선제적으로 투자한 것이 적중한 사례다.여기에 2대 주주 지위를 확보해 기업의 가치 상승을 이끄는 선진국형 리딩투자 방식을 적용해 높은 투자성과를 달성할 수 있었다.이처럼 SV인베스트먼트는 확고한 투자철학을 토대로 독보적인 투자전략에 기반해 트렌드 변화에 맞는 최적의 포트폴리오를 구성했고 이를 통해 탁월한 운용성과를 거두고 있는 것이다.매출 규모의 상승세 또한 가파르다. 3월 결산법인 SV인베스트먼트의 매출은 지난 2015년 84억원에서 지난해에 175억원으로 크게 증가했고, 최근 4개년 CAGR은 46%에 이른다.영업이익은 지난 2015년 17억원에서 지난 2016년 26억원으로 늘었고 지난해에는 76억원으로 급증하며 43.2%를 달성했다.특히 SV인베스트먼트는 펀드 청산이 본격화되며 매출 증대가 예견되고 있는 상황이다. 지난해 성과에는 1, 2호 펀드의 관리보수 및 성과보수만 반영됐지만 3, 4호 펀드의 청산이 예정되어 있기 때문이다. 뿐만 아니라 현재 결성된 16개 펀드 중에는 해외 LP가 참여했거나 현지에서 결성된 고수익 펀드가 많고, 보수조건 또한 지속 개선되는 추세여서 성과보수는 더욱 빠른 속도로 늘어날 전망이다.박성호 SV인베스트먼트 대표는 "SV인

