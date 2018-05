경기도산림환경硏 '긴병꽃풀'서 모기 염증완화제 추출 성공

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 그간 농가에서 들판의 잡초로 취급받던 '긴병꽃풀'이 국내 연구진에 의해 모기에 물렸을 때 염증을 완화시키는 약으로 재탄생했다.경기도 산림환경연구소는 호서대학교 이진영 교수팀과 함께 '긴병꽃풀'의 항염 효능을 실험을 통해 검증, 천연 모기물림 치료제로 개발하는데 성공했다고 30일 밝혔다.긴병꽃풀(학명 Glechoma grandis (A. Gray) Kuprian)은 꿀풀과의 여러해살이 초본식물로, 경기도ㆍ전남ㆍ경남ㆍ황해도 들판과 산지 등 습기가 있는 땅에서 흔히 볼 수 있다. 우리 농가에서는 그동안 잡초로 인식돼 매년 김매기때 제거해왔다.연구진은 지난해 4월 긴병꽃풀을 이용한 치료제 개발에 착수한 뒤 1년여 만에 연구성과를 담은 논문 'RAW 264.7 세포에서 긴병꽃풀 에탄올 추출물의 항염증 활성 검증'을 한국생명과학회 학술지(Journal of Life Science)에 지난 4월 게재하며 성과를 거뒀다.연구진은 특히 이번 연구를 통해 증명된 '긴병꽃풀'의 항염 효과를 활용해 천연 모기물림 치료제 시제품 개발과 특허출원도 마무리한 상태다. 연구진은 조만간 상품 상용화도 추진하기로 했다.민순기 도 산림환경연구소장은 "연구결과 긴병꽃풀 추출물에 처리된 '대식세포'의 생존율이 1000μg/ml 농도에서 95.8%로 나타났고, 염증반응의 대표적 지표인 '산화질소(Nitric Oxide, NO)'의 생성량을 37.4% 가량 감소시키는 것으로 확인됐다"며 "제품이 상용화될 경우 해당 식물의 채취와 소비를 촉진해 농가의 소득 창출에도 크게 기여할 것으로 보인다"고 설명했다.

