방탄소년단 ‘FAKE LOVE’, 이번에는 ‘빌보드 핫 100’ 10위 진입…‘K팝 그룹 최초’

[아시아경제 허미담 기자] 그룹 방탄소년단(RM, 슈가, 진, 제이홉, 지민, 뷔, 정국)이 K-팝 그룹 최초로 빌보드 싱글 차트 ‘톱10’에 진입했다.29일(현지시간) 빌보드는 방탄소년단이 신곡 ‘페이크 러브’(FAKE LOVE)로 메인 싱글차트인 ‘핫 100’ 10위를 차지, K팝 그룹 최초로 ‘톱 10’에 진입했다고 밝혔다. ‘핫 100’은 모든 음악 장르를 망라해 음원 판매량, 스트리밍, 라디오 에어플레이 등을 종합해 순위를 선정하는 빌보드의 메인 싱글 차트다.앞서 지난 18일 공개된 방탄소년단의 3집 ‘러브 유어셀프 전 티어’(LOVE YOURSELF 轉 Tear)는 빌보드 메인 앨범 차트인 ‘빌보드 200’ 정상에 오른 바 있다.당시 빌보드는 “방탄소년단은 지난 24일까지 집계된 앨범 수치에서 135,000점을 획득, 2018년 그룹 앨범 판매량 중 두 번째로 높은 기록으로 1위에 등극했다”며 “2006년 이후 영어가 아닌 외국어로 된 앨범 중 최초 1위 기록”이라고 보도했다.방탄소년단이 ‘빌보드 200’과 ‘핫 100’에 오른 것은 이번이 처음이 아니다. 방탄소년단은 3집 전까지 한국 앨범 6장과 일본 앨범 1장 등 7장을 연속해 ‘빌보드 200’에 이름을 올린 바 있다. 또한 ‘핫 100’ 차트에서는 지난해 ‘러브 유어셀프 승 허’(LOVE YOURSELF 承 HER)의 타이틀곡인 ‘DNA’가 67위, 싱글 ‘마이크 드롭’ 리믹스가 28위를 기록했다.한편 방탄소년단은 최근 3집 기자간담회에서 ‘빌보드 200’ 1위와 함께 “‘핫 100’에서 28위를 했기 때문에 10위권에 꼭 들어보고 싶다”는 목표를 밝혔는데, 이로써 두 가지 목표를 모두 이루었다.이들의 목표를 이뤄준 ‘페이크 러브’는 그런지 록 기타 사운드와 트랩 비트가 음울함을 자아내는 이모(emo) 힙합 장르로, 운명인 줄 알았던 사랑이 거짓이었다는 내용을 담은 곡이다.

