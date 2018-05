[클릭 e종목]"오텍, 가정용 에어컨 판매 증가…목표가↑"

[아시아경제 문채석 기자]하나금융투자는 30일 특수목적차량 전문기업에 대해 여름을 맞아 판매채널을 다각화해 가정용 에어컨 매출을 늘릴 것으로 예상했다. 투자의견은 '매수'를 유지했고 목표주가는 2만1200원으로 올렸다. 오텍의 29일 종가는 1만3800원이다.목표주가에 오텍의 올해 예상 주당순이익(EPS) 1592원에 목표 주가수익비율(PER) 13.4배를 적용했는데, PER 13.4배는 백색가전 업체의 올해 평균 PER이라는 설명이다.오텍의 지난 1분기 연결 기준 매출액이 전년 동기 대비 16% 증가한 1831억원, 영업이익은 19% 늘어난 51억원이었다.이정기·안주원 하나금융투자 연구원은 오텍의 목표주가를 올린 이유에 대해 ▲판매채널 다각화에 따른 가정용 에어컨 시장점유율 상승 가능성 ▲연간 1000개 이상 점포 수 순증가가 예상되는 이마트24에 쇼케이스와 콜드룸 공급 ▲기계식 주차설비와 보일러, 음압 앰뷸런스 등 신규 제품군 판매 호조 예상 등을 들었다.두 연구원은 오텍의 2분기 연결 기준 매출액이 전년 동기 대비 24% 증가한 3059억원, 영업이익은 53% 늘어난 177억원을 기록할 것으로 예상했다.두 연구원은 "성수기에다 홈쇼핑 및 온라인 판매 채널 확대로 고객층을 넓혀 오프라인 매장 매출도 탄력을 받을 것"이라며 "현대로템 고속철 냉방기 공급에 따른 남북경제협력 수혜를 입을 가능성도 있다"고 분석했다.

