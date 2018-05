배순탁 “방탄소년단 기록, 싸이보다 대단…자신들의 힘으로 이뤄”

음악작가 배순탁이 방탄소년단의 ‘빌보드 200’ 1위라는 대기록에 대해 설명했다.29일 배순탁 작가는 MBC FM4U ‘배철수의 음악캠프’에 출연해 한국 가수 최초로 미국 빌보드 앨범차트 1위를 차지한 그룹 방탄소년단의 위엄에 대해 칭찬했다.이날 배 작가는 “특히 방탄소년단의 이번 앨범 1위가 더 대단한 것은 지난 앨범에 이은 두 번째 연속이라는 점”이라고 말했다. 지난해 방탄소년단이 발표한 ‘러브 유어셀프 승 허’(LOVE YOURSELF 承 HER)는 ‘빌보드 200’에서 총 30주간 머물며 최고 순위 7위까지 올랐다.이어 그는 방탄소년단의 기록을 싸이의 기록과 비교하며 더 대단하다고 말했다. 배 작가는 “싸이의 ‘강남스타일’은 강제 진출에 단발성 느낌이 있었는데 방탄소년단은 자신들의 힘으로 팬들과 함께 대기록을 일군 측면이 크기 때문에 더 기대된다. 또한 앞으로도 방탄소년단의 인기가 한동안 지속될 것 같다는 느낌이 들기 때문이다”라고 이유를 설명했다.배 작가의 말에 DJ 배철수는 “싸이 씨의 강남스타일의 인기도 대단했고, 이어진 앨범 ‘젠틀맨’도 차트에 오르며 선전했다”고 덧붙였다. 싸이의 ‘강남스타일’은 ‘핫 100’ 7주 연속 2위라는 기록을 세운 바 있다. ‘젠틀맨’ 역시 ‘핫 100’ 12위에 올랐다.한편 지난 27일 빌보드가 발표한 최신 메인 앨범차트에서 방탄소년단의 ‘러브 유어셀프 전 티어’(LOVE YOURSELF 轉 Tear)가 ‘빌보드 200’ 1위에 올랐다. 지난 24일까지 집계된 앨범 수치에서 13만5000점을 획득했으며, 이는 2018년 그룹 앨범 판매량 중 두 번째로 높은 기록으로 전해졌다.

