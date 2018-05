"월드디즈니, 타임러너와 겨룬다"…콘텐츠 무장한 유통거인 'CJ ENM' 탄생

허민회 CJ오쇼핑 대표가 29일 서초 사옥에서 열린 CJ E&M과 합병 관련 주주총회장에서 밝힌 목표다. CJ오쇼핑이 CJ E&M을 흡수합병 해 만들어지는 새 법인 오는 7월1일 정식 출범한다. 새 이름은 '엔터테인먼트 앤드 머천다이징(Entertainment and Merchandising)'의 약자인 CJ ENM이다.

