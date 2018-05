문재인 대통령 “방탄소년단과 아미, ‘빌보드200’ 1위 축하”

문재인 대통령이 그룹 방탄소년단의 ‘빌보드 200’ 1위 기록을 축하했다.28일 문재인 대통령은 공식 페이스북을 통해 “노래를 사랑하는 일곱 소년과 소년들의 날개 ‘아미’에게 축하의 인사를 전합니다”라는 글을 게재했다.이어 문 대통령은 “세계의 젊은이들이 방탄소년단의 노래와 춤, 꿈과 열정에 위안을 받고 용기를 얻었습니다. ‘LOVE YOURSELF 轉 TEAR’ 앨범이 미국 ‘빌보드 200’ 1위에 오른 것을 축하합니다. 영어가 아닌 언어로 12년 만이고, 한국 가수 최초입니다”라고 말했다.이어 문 대통령은 “방탄소년단의 뛰어난 춤과 노래에는 진심이 담겨 있습니다”라면서 “방탄소년단에 의해 한국 대중음악은 세계무대를 향해 한 단계 더 도약했습니다. 빌보드 핫 100 차트 1위도 하고, 그래미상도 타고, 스타디움 투어도 하고, 세계에서 가장 영향력 있는 가수가 되고 싶다는 방탄소년단의 꿈을 응원합니다. BTS와 함께 세상을 향해 자신의 목소리를 내고 있는 팬클럽 ‘아미’도 응원합니다”라고 응원의 메시지를 전했다.마지막으로 문 대통령은 “‘10대들에게 가해지는 편견과 억압을 막아내겠다’는 뜻의 방탄. 지금부터 진, 슈가, 제이홉, RM, 지민, 뷔, 정국 일곱 소년의 이름 하나하나를 기억해야겠습니다”라며 방탄소년단에게 고마움을 전했다.

