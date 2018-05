그룹 샤이니가 ‘라디오스타’에서 고(故) 종현을 언급했다.28일 공개된 MBC ‘라디오스타’ 예고 영상에서 샤이니 멤버들은 종현을 언급하며 눈물을 흘렸다.이날 MC 윤종신은 “최근에 가슴 아픈 일이 있었다”고 종현을 언급했고 태민은 눈시울을 붉히며 말을 잇지 못했다.이어 온유는 지난해 휩싸였던 성추행 논란에 대해 사과하며 눈물을 흘렸다.키 역시 온유의 논란에 대해 “우리 입으로 우리가 한번은 짚어야 한다고 생각했다”고 소신 발언을 했다. 온유는 “다섯 명끼리 뭉쳐서 함께 해나가자”라고 종현을 포함한 샤이니를 언급하며 앨범 활동에 대한 포부를 밝혔다.한편 샤이니는 이날 정규 6집 ‘더 스토리 오브 라이트’ 에피소드.1(‘The Story of Light’ EP.1)을 발표했다.

