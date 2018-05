도종환 장관, 첫 '빌보드 1위' 방탄소년단에 축전

[아시아경제 노태영 기자]도 장관은 "방탄소년단이라는 우리 멋진 7명의 젊은이가 그동안 고된 노력과 뜨거운 열정으로 이뤄낸 성과"라며 "앞으로도 우리 K팝이 다양한 매력으로 세계 무대에서 더 많은 사랑을 받을 수 있도록 노력해줄 것을 기대한다"고 언급했다.방탄소년단이 지난 18일 공개한 정규 3집 앨범 '러브 유어셀프 전 티어'(LOVE YOURSELF 轉 Tear)는 27일(현지시간) '빌보드 200' 1위를 기록했다.

