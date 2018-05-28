[AD]
È¨> ´º½º>Á¤Ä¡

ÃÖÀúÀÓ±Ý¹ý ±¹È¸ ¹®ÅÎ ³Ñ¾úÁö¸¸¡¦º»È¸ÀÇ¼­µµ °Ý·Ð

ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2018.05.28 18:13 ±â»çÀÔ·Â 2018.05.28 18:13

[ÀÌ¹ÌÁöÃâÃ³=¿¬ÇÕ´º½º]


[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ±èÇý¹Î ±âÀÚ, ÀÌÀº°á ¼ö½À±âÀÚ, ±èÁöÈñ ¼ö½À±âÀÚ] ÃÖÀúÀÓ±Ý ¹üÀ§¸¦ Á¤±â»ó¿©±Ý°ú º¹¸®ÈÄ»ýºñ±îÁö È®´ëÇÏ´Â ³»¿ëÀÇ ÃÖÀúÀÓ±Ý¹ý °³Á¤¾ÈÀÌ 28ÀÏ ±¹È¸ ¹®ÅÎÀ» ³Ñ¾ú´Ù. ´Ù¸¸ º»È¸ÀÇÀå¿¡¼­µµ ¿©¾ß¸¦ ¸··ÐÇÏ°í °Ý·ÐÀÌ ¹ú¾îÁö´Â µî ÁøÅëÀÌ ÄÇ´Ù. ³ëµ¿°è´Â Å©°Ô ¹Ý¹ßÇÏ¸ç ÀÕµû¶ó »çÈ¸Àû ´ëÈ­ ±â±¸ ºÒÂüÀ» ¼±¾ðÇÏ´Â µî °¥µîÀÌ °è¼ÓµÇ´Â ¸ð¾ç»õ´Ù.

¿©¾ß´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ ±¹È¸ º»È¸ÀÇ¸¦ ¿­¾î 'ÃÖÀúÀÓ±Ý¹ý ÀÏºÎ°³Á¤¹ý·ü¾È'À» Àç¼® 198ÀÎ Áß Âù¼º 160ÀÎ, ¹Ý´ë 24ÀÎ, ±â±Ç 14ÀÎÀ¸·Î Åë°ú½ÃÄ×´Ù. Áö³­ 25ÀÏ »óÀÓÀ§¿øÈ¸ÀÎ È¯°æ³ëµ¿À§¿øÈ¸ Åë°ú¿¡ ÀÌ¾î ÀÌ³¯ ¹ýÁ¦»ç¹ýÀ§¿øÈ¸, º»È¸ÀÇ±îÁö ¼û°¡»Ú°Ô Ã³¸®¸¦ ¸¶Ä£ ¼ÀÀÌ´Ù.

°³Á¤¾ÈÀº ¸Å¿ù Á¤±âÀûÀ¸·Î Áö±ÞµÇ´Â »ó¿©±Ý°ú Çö±ÝÀ¸·Î Áö±ÞµÇ´Â ½Ä´ë¤ý¼÷¹Úºñ¤ý±³Åëºñ µî º¹¸®ÈÄ»ýºñ¸¦ ÃÖÀúÀÓ±Ý¿¡ Æ÷ÇÔ½ÃÅ°´Â °ÍÀ» °ñÀÚ·Î ÇÑ´Ù. ¿¬ ÀÓ±ÝÀÌ ¾à 2500¸¸¿ø ÀÌÇÏÀÎ Àú¼Òµæ ±Ù·ÎÀÚµéÀÌ ÇÇÇØ¸¦ º¸Áö ¾Êµµ·Ï Á¤±â»ó¿©±Ý, º¹¸®ÈÄ»ýºñ °¢°¢ ÇØ´ç¿¬µµ ÃÖÀúÀÓ±ÝÀÇ 25%ÀÌÇÏ¿Í 7% ÀÌÇÏ ±Ý¾×Àº ÃÖÀúÀÓ±Ý »êÀÔ¹üÀ§¿¡¼­ Á¦¿Ü½ÃÄ×´Ù. ´Ù¸¸ 2020³âºÎÅÍ´Â ´Ü°èº°·Î Ãà¼ÒµÅ 2024³â¿¡´Â ¸ðµÎ Æ÷ÇÔµÈ´Ù.

°³Á¤¾È¿¡´Â »ç½Ç»ó °Ý¿ù µî 1°³¿ùÀ» ÃÊ°úÇÏ´Â ÁÖ±â·Î Áö±ÞµÇ´Â »ó¿©±Ýµµ ÃÖÀúÀÓ±Ý¿¡ »êÀÔ½ÃÅ³ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÑ ±Ù°ÅÁ¶Ç×À» µ×´Ù. ÃÑ¾× º¯µ¿ ¾øÀÌ ¸Å¿ù Áö±ÞÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î Ãë¾÷±ÔÄ¢À» º¯°æÇÏ·Á´Â °æ¿ì¿¡´Â °ú¹Ý¼ö ³ëµ¿Á¶ÇÕ ¶Ç´Â °ú¹Ý¼ö ±Ù·ÎÀÚÀÇ ÀÇ°ßÀ» µèµµ·Ï ÇÑ °ÍÀÌ´Ù. À§¹Ý½Ã¿£ 500¸¸¿ø ÀÌÇÏÀÇ ¹ú±Ý¿¡ Ã³ÇÏµµ·Ï Çß´Ù.

³ëµ¿°è¿Í Áß¡¤¼Ò»ó°øÀÎ, ´ë±â¾÷ µî ÀÔÀåÂ÷°¡ Ã·¿¹ÇÏ°Ô °¥¸° ÀÌ ¹ý¾ÈÀº ÀÌ³¯ ¹ý»çÀ§¿¡ ÀÌ¾î º»È¸ÀÇ¿¡¼­µµ °Ý·ÐÀÌ ÀÌ¾îÁ³´Ù. º»È¸ÀÇ Âù¹ÝÅä·Ð¿¡´Â 8¸íÀÇ ÀÇ¿øÀÌ ³ª¼­ 1½Ã°£ °¡±îÀÌ ÀÇ°ßÀ» °³ÁøÇß´Ù. Á¤ÀÇ´çÀº 'ÃÖÀúÀÓ±Ý »è°¨ ¹Ý´ë'¶ó´Â ÀûÈù ÇÇÄÏÀ» º»È¸ÀÇÀå ÄÄÇ»ÅÍ ¸ð´ÏÅÍ Àü¸é¿¡ ºÎÂøÇØ ¹Ý´ë ÀÔÀåÀ» µå·¯³Â´Ù.
ÀÌ³¯ Ã¹ Åä·Ð¿¡ ³ª¼± ÀÌÁ¤¹Ì Á¤ÀÇ´ç ´ëÇ¥(È¯³ëÀ§ ÆòÈ­¿Í Á¤ÀÇÀÇ ÀÇ¿ø ¸ðÀÓ °£»ç)´Â "±¹È¸´Â ÀÌ°ßÀÌ ´Ù·ç´Â °÷ÀÌ¾î¼­ ¹ý·ü ÇÏ³ª¸¦ Á¤ÇØµµ ¼Óµµ, ¹æ¹ý¿¡ Â÷ÀÌ´Â ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÁö¸¸ ½Ã¹ÎÀÇ »îÀ» º¸È£ÇÑ´Ù´Â ¹æÇâÀº °Çµå¸± ¼ö ¾ø´Ù"¸ç "ÀÌ ¹ý¾ÈÀº ¹æÇâ ÀÚÃ¼°¡ Æ²·È´Ù"°í ºñÆÇÇß´Ù.

ÀÌ ´ëÇ¥´Â "Áö³­ 21ÀÏ °æ¿µÀÚÃÑÇùÈ¸(°æÃÑ)¿Í ¾ç´ë³ëÃÑÀÌ ÃÖÀúÀÓ±Ý½ÉÀÇÀ§¿øÈ¸·Î ³Ñ°ÜÁÖ¸é ÃÖÁ¾ ÇÕÀÇ¾ÈÀ» ¸¸µé°Ú´Ù°í ¿äÃ»ÇßÀ½¿¡µµ ¾ç´ë Á¤´çÀÌ °íÁýºÒÅë ÅÂµµ¿Í ±ØµµÀÇ ºÒ½ÅÀ» °®°í ¿äÃ»À» °ÅºÎÇß´Ù"¸ç "³ë»çÁ¤À§¿øÈ¸°¡ ¾ÕÀ¸·Î ¼ö¸¹Àº °¥µîÀ» ´Ù·êÅÙµ¥ ±× ÁÖÃ¼¸¦ ¹ÏÁö ¸øÇÑ´Ù¸é ³ë»çÁ¤À§¿øÈ¸¸¦ ¿Ö ¸¸µå´À³Ä"°í °­ÇÏ°Ô ºñÆÇÇß´Ù.

½Åº¸¶ó ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ÀÇ¿ø(È¯³ëÀ§ À§¿ø)Àº "ÃÖÀúÀÓ±ÝÀ§¿øÈ¸°¡ °³¼± TF¸¦ ¸¸µé¾î »êÀÔ¹üÀ§¸¦ ³íÀÇÇßÁö¸¸ °á±¹ ³ë»ç °£ ÀÇ°ßÂ÷¸¦ Á¼È÷Áö ¸øÇÏ°í °á·ÐÀ» ¸ø³½ »óÈ²¿¡¼­ ±¹¹Î ´ëÀÇ±â°üÀÌ¶ó´Â Ã¥¹«¸¦ ´ÙÇØ¾ß ÇÏ´Â ±¹È¸°¡ ´õÀÌ»ó ¹æÄ¡ÇÒ ¼ö ¾ø¾ú´ø °Í"ÀÌ¶ó°í ¹Ý¹ÚÇß´Ù. ±×´Â ±×·¯¸é¼­ "¼­·ÎÀÇ ¾ÈÀ» °íÁýÇÏ±â º¸´Ü ¾çº¸¿Í ¹ã»ùÈ¸ÀÇ¸¦ ºÒ»çÇÏ´Â Ä¡¿­ÇÑ ³íÀï ³¡¿¡ °³Á¤¾ÈÀ» µµÃâÇß´Ù"¸ç "ÀÏºÎ ÀÇ¿øÀÇ ¹Ý´ëÀÇ°ßµµ ÀÖ¾úÁö¸¸ °­ÇàÃ³¸®°¡ ¾Æ´Ï¶ó ÀÌ¹ø Ã³¸®´Â Åä·Ð°ú ÇÕÀÇ·Î °¥µîÀ» Á¶Á¤ÇÏ°í ÅëÇÕÇÏ´Â ±¹È¸ÀÇ Á¸ÀçÀÌÀ¯¸¦ º¸¿©ÁÖ´Â »ç·Ê"¶ó°í °­Á¶Çß´Ù.

ÇÑÁ¤¾Ö ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿ø(È¯³ëÀ§ ¹ÎÁÖ´ç °£»ç) ¿ª½Ã "ÃÖÀúÀÓ±ÝÀ» ¹Þ´Â ³ëµ¿ÀÚµéÀÇ ÀÓ±ÝÀ» »è°¨ÇÏ´Â °ÍÀÌ Àý´ë ¾Æ´Ï´Ù"¸ç "¿ÀÈ÷·Á ±×µéÀ» º¸È£ÇÏ°í Â÷»óÀ§°èÃþ±îÁö º¸È£ÇÏ±â À§ÇÑ ¾ÈÀ» ¸¸µé¾î³½ °Í"ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù. ÀÌ¾î "Á» ´õ ÀÏÇÏ´Â ³ëµ¿ÀÚ¿Í ¿µ¼¼¼Ò»ó°øÀÎÀ» º¸È£ÇÏ´Â ÀåÄ¡¸¦ ¸¶·ÃÇØ¾ß ÇÑ´Ù"¸ç "(ÀÌ¹ø ÃÖÀúÀÓ±Ý¾ÈÀº) Áö±Ý °°Àº »óÈ²¿¡¼­ ¾î¶»°Ô ÇØ¾ß ±×³ª¸¶ Â÷»óÀ§ ¼ÒµæÀÚµéÀ» º¸È£ÇÒ ¼ö ÀÖ´ÂÁö °í¹Î ƒP¿¡ ¸¸µé¾îÁø ¾È"ÀÌ¶ó°í ÁöÁö¸¦ È£¼ÒÇß´Ù.

¹ý¾ÈÀº Ã³¸®µÆÁö¸¸ ³í¶õÀº ³¡ÀÌÁö ¾Ê´Â ¸ð¾ç»õ´Ù. ´çÀå ³ëµ¿°è´Â ¹ý Æó±â¸¦ °Åµì ÃË±¸ÇÏ¸ç '»çÈ¸Àû ´ëÈ­ ±â±¸' ºÒÂüÀ» ¼±¾ðÇÏ°í ³ª¼¹´Ù. ÇÑ±¹³ëÃÑÀº "ÃÖÀúÀÓ±ÝÁ¦µµ°¡ ¹«·ÂÈ­µÈ ¸¶´ç¿¡ ÃÖÀúÀÓ±ÝÀ§¿øÈ¸ Âü¿©´Â ´õÀÌ»ó ÀÇ¹Ì°¡ ¾ø¾îÁ³´Ù"¸ç ÇÑ±¹³ëÃÑ Ãâ½Å ÃÖÀúÀÓ±ÝÀ§¿øÀÌ Àü¿ø »çÅðÅ°·Î Çß´Ù. Àü±¹¹ÎÁÖ³ëµ¿Á¶ÇÕÃÑ¿¬¸Í(¹ÎÁÖ³ëÃÑ)Àº ÀÌ³¯ºÎÅÍ ÃÑÆÄ¾÷¿¡ µé¾î°£ »óÅÂ´Ù.

±èÇý¹Î ±âÀÚ hmeeng@asiae.co.krÀÌÀº°á ¼ö½À±âÀÚ leg@asiae.co.kr±èÁöÈñ ¼ö½À±âÀÚ ways@asiae.co.kr

¿À´ÃÀÇ ÁÖ¿ä´º½º

<¨Ï¼¼°è¸¦ º¸´Â Ã¢ °æÁ¦¸¦ º¸´Â ´«, ¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦(www.asiae.co.kr) ¹«´ÜÀüÀç ¹èÆ÷±ÝÁö>

[Á¤´ç] ÃÖ½Å´º½º

¿À´Ã º» ´º½º

ÇÖÆ÷Åä

½½¶óÀÌµå
'ÅÂ¾çÃ³·³ °­·ÄÇÏ°Ô'

Æ÷Åä°¶·¯¸®

ÀÌÀü
1/3
½½¶óÀÌµå
'Å«¾ð´ÏÀÇ ¼½½Ã¹Ì'

°¡Àå¸¹ÀÌº»´º½º

  1. 1ìí¾ð·Ð ¡°ÆÇ¹®Á¡¼±¾ð È®ÀÎ¿¡ ºÒ... °á·ÄµÇ´Â°¡ Çß´ø ºÏ¹ÌÁ¤»óÈ¸´ãÀÌ ´Ù½Ã ±Þ¹°»ìÀ» Å¸¸é¼­ ÀÏº» ...
  2. 2ÝÁ ÀÏºÎ ÁÖ¹Î ¡°¹® ´ëÅë·É, ÁøÁ¤ ÆòÈ­ °¡Á®...
  3. 3[´Üµ¶]½Å¼¼°è º¹ÇÕ¸ô '½ºÅ¸ÇÊµå 4È£Á¡', À§...
  4. 4[´Üµ¶]ºÏ¡¤¹Ì, ÅëÀÏ°¢¿¡¼­ ½Ç¹«È¸´ã ÁøÇàÁß
  5. 5ÃÖÀç¼º "¹èÇöÁøÀº 'ÅÖ ºó ¾îÇ×'¡¦Ã¤¿ö¾ß ÇÒ...
  6. 6¡°ÇìÀÌ! Æ®·³ÇÁ, ³­ ¹ú½á ½Ì°¡Æ÷¸£¿¡ ¿Í ÀÖ...
  7. 7ÀÌÀç¸í ¡°Æø¾ðÀº ÀÎ°Ý ºÎÁ·ÇØ »ý±ä ÀÏ¡¤¡¤...
  8. 8[ÅëÀÏ°è»ê¼­] ¸¸¾à ÅëÀÏÀÌ µÇ¸é ºÏÇÑ µ· '1...
  9. 9¹æÅº¼Ò³â´Ü 'ºôº¸µå 200' 1À§ ´Þ¼º¡¦'¹Ì±¹ ...
  10. 10ÀÌ½º¶ó¿¤, °¡ÀÚÁö±¸¿¡ 'ÇØ¾ÈÀåº®' °Ç¼³¡¦ÇÏ...

ÀÎ±â Æ÷Åä °¶·¯¸®

  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö

ÆÝÄ³½ºÆ®

±â»çÀÌ¹ÌÁö frame µÅÁö°¡ °í¾çÀÌ »êÃ¥À»?
±â»çÀÌ¹ÌÁö frame ÇÕ±âµµ ÇÏ´Â 3»ì ¾Æ±â

¿Í±Û¿Í±Û

¸¸È­

¸®´õ½º°æÁ¦½Å¹®

  1. 1¡¼½Å¼ºÂù ±âÀÚ¿Í ÇÔ²² TED Áñ±â±â¡½2018³â 5¿ù...
  2. 2ºÎ»ê½Ã, ³²Ç× °ü±¤À¯¶÷¼± »ç¾÷ÀÚ ¼±Á¤ °úÁ¤ ºÒ...
  3. 3[6¡¤13¼±°Å ºÎ»ê ÈÄº¸] ±âÃÊÀÇ¿ø ÈÄº¸ ¸í´Ü
  4. 4¡¼½Å¼ºÂù ±âÀÚ¿Í ÇÔ²² TED Áñ±â±â¡½2018³â 5¿ù...
  5. 5ºÎ»ê±³Åë°ø»ç, '»ç»ó~ÇÏ´Ü¼± °Ç¼³ÇöÀå ¹«»ç°í ...
¸ÇÀ§·Î