|[ÀÌ¹ÌÁöÃâÃ³=¿¬ÇÕ´º½º]
[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ±èÇý¹Î ±âÀÚ, ÀÌÀº°á ¼ö½À±âÀÚ, ±èÁöÈñ ¼ö½À±âÀÚ] ÃÖÀúÀÓ±Ý ¹üÀ§¸¦ Á¤±â»ó¿©±Ý°ú º¹¸®ÈÄ»ýºñ±îÁö È®´ëÇÏ´Â ³»¿ëÀÇ ÃÖÀúÀÓ±Ý¹ý °³Á¤¾ÈÀÌ 28ÀÏ ±¹È¸ ¹®ÅÎÀ» ³Ñ¾ú´Ù. ´Ù¸¸ º»È¸ÀÇÀå¿¡¼µµ ¿©¾ß¸¦ ¸··ÐÇÏ°í °Ý·ÐÀÌ ¹ú¾îÁö´Â µî ÁøÅëÀÌ ÄÇ´Ù. ³ëµ¿°è´Â Å©°Ô ¹Ý¹ßÇÏ¸ç ÀÕµû¶ó »çÈ¸Àû ´ëÈ ±â±¸ ºÒÂüÀ» ¼±¾ðÇÏ´Â µî °¥µîÀÌ °è¼ÓµÇ´Â ¸ð¾ç»õ´Ù.
¿©¾ß´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ ±¹È¸ º»È¸ÀÇ¸¦ ¿¾î 'ÃÖÀúÀÓ±Ý¹ý ÀÏºÎ°³Á¤¹ý·ü¾È'À» Àç¼® 198ÀÎ Áß Âù¼º 160ÀÎ, ¹Ý´ë 24ÀÎ, ±â±Ç 14ÀÎÀ¸·Î Åë°ú½ÃÄ×´Ù. Áö³ 25ÀÏ »óÀÓÀ§¿øÈ¸ÀÎ È¯°æ³ëµ¿À§¿øÈ¸ Åë°ú¿¡ ÀÌ¾î ÀÌ³¯ ¹ýÁ¦»ç¹ýÀ§¿øÈ¸, º»È¸ÀÇ±îÁö ¼û°¡»Ú°Ô Ã³¸®¸¦ ¸¶Ä£ ¼ÀÀÌ´Ù.
°³Á¤¾ÈÀº ¸Å¿ù Á¤±âÀûÀ¸·Î Áö±ÞµÇ´Â »ó¿©±Ý°ú Çö±ÝÀ¸·Î Áö±ÞµÇ´Â ½Ä´ë¤ý¼÷¹Úºñ¤ý±³Åëºñ µî º¹¸®ÈÄ»ýºñ¸¦ ÃÖÀúÀÓ±Ý¿¡ Æ÷ÇÔ½ÃÅ°´Â °ÍÀ» °ñÀÚ·Î ÇÑ´Ù. ¿¬ ÀÓ±ÝÀÌ ¾à 2500¸¸¿ø ÀÌÇÏÀÎ Àú¼Òµæ ±Ù·ÎÀÚµéÀÌ ÇÇÇØ¸¦ º¸Áö ¾Êµµ·Ï Á¤±â»ó¿©±Ý, º¹¸®ÈÄ»ýºñ °¢°¢ ÇØ´ç¿¬µµ ÃÖÀúÀÓ±ÝÀÇ 25%ÀÌÇÏ¿Í 7% ÀÌÇÏ ±Ý¾×Àº ÃÖÀúÀÓ±Ý »êÀÔ¹üÀ§¿¡¼ Á¦¿Ü½ÃÄ×´Ù. ´Ù¸¸ 2020³âºÎÅÍ´Â ´Ü°èº°·Î Ãà¼ÒµÅ 2024³â¿¡´Â ¸ðµÎ Æ÷ÇÔµÈ´Ù.
°³Á¤¾È¿¡´Â »ç½Ç»ó °Ý¿ù µî 1°³¿ùÀ» ÃÊ°úÇÏ´Â ÁÖ±â·Î Áö±ÞµÇ´Â »ó¿©±Ýµµ ÃÖÀúÀÓ±Ý¿¡ »êÀÔ½ÃÅ³ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÑ ±Ù°ÅÁ¶Ç×À» µ×´Ù. ÃÑ¾× º¯µ¿ ¾øÀÌ ¸Å¿ù Áö±ÞÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î Ãë¾÷±ÔÄ¢À» º¯°æÇÏ·Á´Â °æ¿ì¿¡´Â °ú¹Ý¼ö ³ëµ¿Á¶ÇÕ ¶Ç´Â °ú¹Ý¼ö ±Ù·ÎÀÚÀÇ ÀÇ°ßÀ» µèµµ·Ï ÇÑ °ÍÀÌ´Ù. À§¹Ý½Ã¿£ 500¸¸¿ø ÀÌÇÏÀÇ ¹ú±Ý¿¡ Ã³ÇÏµµ·Ï Çß´Ù.
³ëµ¿°è¿Í Áß¡¤¼Ò»ó°øÀÎ, ´ë±â¾÷ µî ÀÔÀåÂ÷°¡ Ã·¿¹ÇÏ°Ô °¥¸° ÀÌ ¹ý¾ÈÀº ÀÌ³¯ ¹ý»çÀ§¿¡ ÀÌ¾î º»È¸ÀÇ¿¡¼µµ °Ý·ÐÀÌ ÀÌ¾îÁ³´Ù. º»È¸ÀÇ Âù¹ÝÅä·Ð¿¡´Â 8¸íÀÇ ÀÇ¿øÀÌ ³ª¼ 1½Ã°£ °¡±îÀÌ ÀÇ°ßÀ» °³ÁøÇß´Ù. Á¤ÀÇ´çÀº 'ÃÖÀúÀÓ±Ý »è°¨ ¹Ý´ë'¶ó´Â ÀûÈù ÇÇÄÏÀ» º»È¸ÀÇÀå ÄÄÇ»ÅÍ ¸ð´ÏÅÍ Àü¸é¿¡ ºÎÂøÇØ ¹Ý´ë ÀÔÀåÀ» µå·¯³Â´Ù.
ÀÌ ´ëÇ¥´Â "Áö³ 21ÀÏ °æ¿µÀÚÃÑÇùÈ¸(°æÃÑ)¿Í ¾ç´ë³ëÃÑÀÌ ÃÖÀúÀÓ±Ý½ÉÀÇÀ§¿øÈ¸·Î ³Ñ°ÜÁÖ¸é ÃÖÁ¾ ÇÕÀÇ¾ÈÀ» ¸¸µé°Ú´Ù°í ¿äÃ»ÇßÀ½¿¡µµ ¾ç´ë Á¤´çÀÌ °íÁýºÒÅë ÅÂµµ¿Í ±ØµµÀÇ ºÒ½ÅÀ» °®°í ¿äÃ»À» °ÅºÎÇß´Ù"¸ç "³ë»çÁ¤À§¿øÈ¸°¡ ¾ÕÀ¸·Î ¼ö¸¹Àº °¥µîÀ» ´Ù·êÅÙµ¥ ±× ÁÖÃ¼¸¦ ¹ÏÁö ¸øÇÑ´Ù¸é ³ë»çÁ¤À§¿øÈ¸¸¦ ¿Ö ¸¸µå´À³Ä"°í °ÇÏ°Ô ºñÆÇÇß´Ù.
½Åº¸¶ó ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ÀÇ¿ø(È¯³ëÀ§ À§¿ø)Àº "ÃÖÀúÀÓ±ÝÀ§¿øÈ¸°¡ °³¼± TF¸¦ ¸¸µé¾î »êÀÔ¹üÀ§¸¦ ³íÀÇÇßÁö¸¸ °á±¹ ³ë»ç °£ ÀÇ°ßÂ÷¸¦ Á¼È÷Áö ¸øÇÏ°í °á·ÐÀ» ¸ø³½ »óÈ²¿¡¼ ±¹¹Î ´ëÀÇ±â°üÀÌ¶ó´Â Ã¥¹«¸¦ ´ÙÇØ¾ß ÇÏ´Â ±¹È¸°¡ ´õÀÌ»ó ¹æÄ¡ÇÒ ¼ö ¾ø¾ú´ø °Í"ÀÌ¶ó°í ¹Ý¹ÚÇß´Ù. ±×´Â ±×·¯¸é¼ "¼·ÎÀÇ ¾ÈÀ» °íÁýÇÏ±â º¸´Ü ¾çº¸¿Í ¹ã»ùÈ¸ÀÇ¸¦ ºÒ»çÇÏ´Â Ä¡¿ÇÑ ³íÀï ³¡¿¡ °³Á¤¾ÈÀ» µµÃâÇß´Ù"¸ç "ÀÏºÎ ÀÇ¿øÀÇ ¹Ý´ëÀÇ°ßµµ ÀÖ¾úÁö¸¸ °ÇàÃ³¸®°¡ ¾Æ´Ï¶ó ÀÌ¹ø Ã³¸®´Â Åä·Ð°ú ÇÕÀÇ·Î °¥µîÀ» Á¶Á¤ÇÏ°í ÅëÇÕÇÏ´Â ±¹È¸ÀÇ Á¸ÀçÀÌÀ¯¸¦ º¸¿©ÁÖ´Â »ç·Ê"¶ó°í °Á¶Çß´Ù.
ÇÑÁ¤¾Ö ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿ø(È¯³ëÀ§ ¹ÎÁÖ´ç °£»ç) ¿ª½Ã "ÃÖÀúÀÓ±ÝÀ» ¹Þ´Â ³ëµ¿ÀÚµéÀÇ ÀÓ±ÝÀ» »è°¨ÇÏ´Â °ÍÀÌ Àý´ë ¾Æ´Ï´Ù"¸ç "¿ÀÈ÷·Á ±×µéÀ» º¸È£ÇÏ°í Â÷»óÀ§°èÃþ±îÁö º¸È£ÇÏ±â À§ÇÑ ¾ÈÀ» ¸¸µé¾î³½ °Í"ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù. ÀÌ¾î "Á» ´õ ÀÏÇÏ´Â ³ëµ¿ÀÚ¿Í ¿µ¼¼¼Ò»ó°øÀÎÀ» º¸È£ÇÏ´Â ÀåÄ¡¸¦ ¸¶·ÃÇØ¾ß ÇÑ´Ù"¸ç "(ÀÌ¹ø ÃÖÀúÀÓ±Ý¾ÈÀº) Áö±Ý °°Àº »óÈ²¿¡¼ ¾î¶»°Ô ÇØ¾ß ±×³ª¸¶ Â÷»óÀ§ ¼ÒµæÀÚµéÀ» º¸È£ÇÒ ¼ö ÀÖ´ÂÁö °í¹Î ƒP¿¡ ¸¸µé¾îÁø ¾È"ÀÌ¶ó°í ÁöÁö¸¦ È£¼ÒÇß´Ù.
¹ý¾ÈÀº Ã³¸®µÆÁö¸¸ ³í¶õÀº ³¡ÀÌÁö ¾Ê´Â ¸ð¾ç»õ´Ù. ´çÀå ³ëµ¿°è´Â ¹ý Æó±â¸¦ °Åµì ÃË±¸ÇÏ¸ç '»çÈ¸Àû ´ëÈ ±â±¸' ºÒÂüÀ» ¼±¾ðÇÏ°í ³ª¼¹´Ù. ÇÑ±¹³ëÃÑÀº "ÃÖÀúÀÓ±ÝÁ¦µµ°¡ ¹«·ÂÈµÈ ¸¶´ç¿¡ ÃÖÀúÀÓ±ÝÀ§¿øÈ¸ Âü¿©´Â ´õÀÌ»ó ÀÇ¹Ì°¡ ¾ø¾îÁ³´Ù"¸ç ÇÑ±¹³ëÃÑ Ãâ½Å ÃÖÀúÀÓ±ÝÀ§¿øÀÌ Àü¿ø »çÅðÅ°·Î Çß´Ù. Àü±¹¹ÎÁÖ³ëµ¿Á¶ÇÕÃÑ¿¬¸Í(¹ÎÁÖ³ëÃÑ)Àº ÀÌ³¯ºÎÅÍ ÃÑÆÄ¾÷¿¡ µé¾î°£ »óÅÂ´Ù.
±èÇý¹Î ±âÀÚ hmeeng@asiae.co.krÀÌÀº°á ¼ö½À±âÀÚ leg@asiae.co.kr±èÁöÈñ ¼ö½À±âÀÚ ways@asiae.co.kr