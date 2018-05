인도 공무원단, 한국의 경제발전경험 벤치마킹한다

KDI국제정책대학원(총장: 최정표)은 5월 27일부터 6월 2일까지 인도 행정혁신부(DARPG: Department of Administrative Reforms & Public Grievances)와 공동으로 인도 행정혁신부 공무원단의 공공정책 및 행정관리 역량강화를 위한 ‘인도 행정혁신부 공무원 연수과정’을 개최한다고 밝혔다.인도 공무원단은 이 연수과정에서는 한국의 발전경험 및 경제ㆍ사회 개발 정책사례를 공유하고 향후 양국의 교류 및 지속가능한 협력확대방안을 논의하게 된다.인도 정부는 성공적인 산업화를 통해 경쟁력을 강화하고 단기간에 선진국 대열에 진입한 한국의 사례를 모범적인 경제개발 모델로 인식하여 KDI국제정책대학원에 한국방문 연수과정 개설을 요청했었다.이번에 방한하는 인도의 행정혁신부 공무원 15명은 한국경제발전과정에서의 노하우를 공유하고 폭넓은 현장지식을 보강, 이를 인도의 정책 수립 및 이행에 활용하는 방안을 모색할 예정이다.이번 과정에서는 KDI국제정책대학원 전문가들이 한국경제발전경험 총론을 비롯하여 부문별 개발정책사례를 공유할 예정이며, 실무경험과 이론을 겸비한 각계 전문가들 또한 발표자로 참여하여 공무원제도, 정부개혁, 4차산업혁명과 교육혁신, ICT정책, 민관협력사업(PPP), 갈등조정과 협상, 스마트시티 등의 주제로 구성된다.또한 인도정부의 스마트시티 조성사업에 주목하여 한국형 스마트시티 추진모델을 소개하고자 인천경제자유구역 현장견학을 실시할 예정이며, 서울도시고속도로 교통관리센터 및 마에스터고등학교(성동공업고등학교) 등을 직접 방문 예정이다.KDI국제정책대학원 관계자는 “이번 연수과정을 통해 한국의 경제발전경험 및 행정제도를 공유함으로써 한국의 전문가들과 인도의 정책 집행자들 간 지식을 공유하고 교류와 협력을 확대하는 좋은 기회가 될 것”이라고 밝혔다.

