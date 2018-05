[아시아경제 노태영 기자]빌보드는 27일(현지시간) '방탄소년단이 한국 그룹 최초로 빌보드 200에서 1위를 차지했다', '방탄소년단이 LOVE YOURSELF 轉 Tear로 빌보드 200에서 첫 1위를 따냈다'는 제목의 기사를 연이어 보도했다.빌보드 200 최신 차트는 오는 30일 빌보드 사이트에 게시될 예정이다.

