¡®ÀÎ±â°¡¿ä¡¯ ¹æÅº¼Ò³â´Ü ¡®Fake Love¡¯ 1À§ 3°ü¿Õ ´Þ¼º ¡°¾Æ¹Ì °¨»çÇØ¡±

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±×·ì ¹æÅº¼Ò³â´ÜÀÇ ½Å°î ¡®Fake Love¡¯°¡ SBS À½¾Ç¹æ¼Û ¡®ÀÎ±â°¡¿ä¡¯¿¡¼ 1À§¸¦ Â÷ÁöÇÏ¸ç 3°ü¿ÕÀ» ´Þ¼ºÇß´Ù.
27ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ SBS ¡®ÀÎ±â°¡¿ä¡¯¿¡¼ ¹æÅº¼Ò³â´ÜÀÇ ¡®Fake Love¡¯´Â 1À§ ÈÄº¸¿´´ø ±×·ì ¿©ÀÚÄ£±¸ ½Å°î ¡®¹ã¡¯°ú °¡¼ö ´Ò·ÎÀÇ ¡®Áö³ª¿À´Ù¡¯¸¦ Á¦Ä¡°í Á¤»ó¿¡ ¿Ã¶ú´Ù. ÀÌ·Î½á Áö³ 18ÀÏ ÄÄ¹éÇÑ ¹æÅº¼Ò³â´ÜÀº KBS2 ¡®¹ÂÁ÷¹ðÅ©¡¯ MBC ¡®¼î! À½¾ÇÁß½É¡¯¿¡ ÀÌ¾î ¡®ÀÎ±â°¡¿ä¡¯¿¡¼ 1À§¸¦ Â÷ÁöÇØ 3°ü¿ÕÀ» ±â·ÏÇß´Ù.
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