[AD]
È¨> ¿¬¿¹/½ºÆ÷Ã÷>¿¬¿¹½ºÅ¸

¡®¼­¿ï¸ÞÀÌÆ®¡¯ Åä¸¶½º¡¤¾Ë·º½º, ¸¶Áö¸· ³¯ °ø°³

ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2018.05.27 16:42 ±â»çÀÔ·Â 2018.05.27 16:42

»çÁø=Olive, tvN ¡®¼­¿ï¸ÞÀÌÆ®¡¯ ¹æ¼ÛÈ­¸é Ä¸ÃÄ



26ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ Olive, tvN ¡®¼­¿ï¸ÞÀÌÆ®¡¯¿¡¼­´Â ¾Øµð ÇÏ¿ì½º¼­ ¸¶Áö¸· ³¯À» º¸³½ ÇÒ¸®¿ìµå ¹è¿ì Åä¸¶½º ¸Æµµ³Ú°ú ¹ÂÁö¼Ç ¾Ë·º½º ÇÁ·©Å¬ÀÇ ¸ð½ÀÀÌ °ø°³µÆ´Ù.

ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡¼­ µÎ »ç¶÷Àº ¼­¿ï¿¡¼­ÀÇ ¸¶Áö¸· ÀÏÁ¤À» º¸³½ ÈÄ Áö³­ 3¹Ú4ÀÏ °£ÀÇ Ãß¾ïÀ» ¶°¿Ã·Á ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.

Åä¸¶½º¿Í ¾Ë·º½º´Â ¼­¿ï ¿©Çà Áß °¡Àå ±â¾ï¿¡ ³²´Â °ÍÀ¸·Î ½¡°¡¸¶¿Í ÁöÇÏ»ó°¡ ·¹ÄÚµåÁ¡, ¹é³²ÁØ ¾ÆÆ®¼¾ÅÍ µîÀ» ²Å¾Ò´Ù.

¹æ¼Û¿¡ ÆÐ³Î·Î Ãâ¿¬ÇÑ °³±×¿ì¸Õ ±è¼÷, °³±×¸Ç ±èÁØÈ£, °¡¼ö ¼ÒÀ¯, ¹è¿ì ÀÌÀÌ°æ µîÀº ÀÌµéÀÇ ¿©ÇàÀ» º¸¸ç ¡°¼­¿ï¿¡ Àú·± °÷µµ ÀÖ¾ú¾î?¡±¶ó°í ¸»ÇÏ±âµµ Çß´Ù.
¶ÇÇÑ ¾Øµð°¡ ÁØºñÇÑ ÇÑ±Û ÇÁ¸°ÆÃÀÇ ¿Ê°ú ¸ðÀÚ¸¦ ÀÔÀº µÎ »ç¶÷Àº ÇÑ±¹À» ¶°³ª´Â °øÇ×¿¡¼­ ¼±¹° ¹ÞÀº ¿ÊÀ» ÀÔ°í, ¸ðÀÚ¸¦ ¾²´Â ¸ð½ÀÀ» º¸ÀÌ±âµµ Çß´Ù.

ÇÑÆí µÎ »ç¶÷Àº ¹æ¼Û¿¡¼­ °¢°¢ µµ¸»¼÷(Åä¸¶½º), ¾È·¡¼÷(¾Ë·º½º)À¸·Î ºÒ¸®¸ç ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ¿ôÀ½À» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.

¿Â¶óÀÎÀÌ½´ÆÀ issue@asiae.co.kr

¿À´ÃÀÇ ÁÖ¿ä´º½º

<¨Ï¼¼°è¸¦ º¸´Â Ã¢ °æÁ¦¸¦ º¸´Â ´«, ¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦(www.asiae.co.kr) ¹«´ÜÀüÀç ¹èÆ÷±ÝÁö>

[¿¬¿¹½ºÅ¸] ÃÖ½Å´º½º

¿À´Ã º» ´º½º

ÇÖÆ÷Åä

½½¶óÀÌµå
'È­²öÇÑ ¿©ÀÎµé' ºñÅ°´Ï ¹Ì°ø°³ÄÆ º¸´Ï

Æ÷Åä°¶·¯¸®

ÀÌÀü
1/3
½½¶óÀÌµå
'¾ÆÂñÇÑ ¶óÀÎ'

°¡Àå¸¹ÀÌº»´º½º

  1. 1ÇÑ±¹´ç "Ùþ, ÇÑ ³ª¶ó ÁöµµÀÚ·Î ... ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀº 26ÀÏ 2Â÷ ³²ºÏÁ¤»óÈ¸´ã°ú °ü·Ã ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É¿¡...
  2. 2±×·¹ÀÌ¾ö ¡°Æ®·³ÇÁ, ºÏÇÑÀÌ ÀÚ½ÅÀ» °®°í ³î...
  3. 3"³» Áý¿¡¼­ ³ª°¡" vs "°è¼Ó ¿©±â »ì·¡¿ä" ...
  4. 4È«ÁØÇ¥ "Ùþ ´ëÅë·É, ¶Ç ¼î ½ÃÀÛ"¡¦Á¤»óÈ¸´ã...
  5. 5°Ç´ÞÀº '¸íÇ°¿Ê'À» ÀÔ´Â´Ù?¡¦'¸íÇ° »ï¸Å°æ'...
  6. 6È«ÁØÇ¥, ¿ÀÈÄ ±âÀÚÈ¸°ß¡¦µÎ¹øÂ° ³²ºÏ Á¤»ó...
  7. 7"2Â÷ ³²ºÏÁ¤»óÈ¸´ãÀº ¾öÃ»³­ ÆÄ°Ý"¡¦¹Ú¿ø¼ø...
  8. 8¿Ü½Å, ³²ºÏÁ¤»óÈ¸´ã ±ä±Þ Å¸Àü¡¦"ºÏ¹ÌÈ¸´ã ...
  9. 9Á¤ÀÇ´ç, 2Â÷ ³²ºÏÁ¤»óÈ¸´ã "ÇÑ¹Ýµµ Á¤¼¼ Á¤...
  10. 10¹ÎÁÖ´ç "2Â÷ ³²ºÏÁ¤»óÈ¸´ã, ³î¶ø°í ¹Ý°¡¿î ...

ÀÎ±â Æ÷Åä °¶·¯¸®

  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö

ÆÝÄ³½ºÆ®

±â»çÀÌ¹ÌÁö frame µÅÁö°¡ °í¾çÀÌ »êÃ¥À»?
±â»çÀÌ¹ÌÁö frame ÇÕ±âµµ ÇÏ´Â 3»ì ¾Æ±â

¿Í±Û¿Í±Û

¸¸È­

¸®´õ½º°æÁ¦½Å¹®

  1. 1¡¼½Å¼ºÂù ±âÀÚ¿Í ÇÔ²² ¿µ¾î´º½º Áñ±â±â¡½2018...
  2. 2¡¼½Å¼ºÂù ±âÀÚ¿Í ÇÔ²² TED Áñ±â±â¡½2018³â 5¿ù...
  3. 3¹® ´ëÅë·É°ú ±èÁ¤Àº À§¿øÀå ÅëÀÏ°¢¼­ µÎ¹øÂ° ...
  4. 4ºÎ»ê½Ã, ³²Ç× °ü±¤À¯¶÷¼± »ç¾÷ÀÚ ¼±Á¤ °úÁ¤ ºÒ...
  5. 5ºÎ»ê½Ã, ¹Ì±¹°ú ¿øÀüÇØÃ¼¡¤Å¬¸°¿¡³ÊÁö Çù·Â º»...
¸ÇÀ§·Î