¡®¼­¿ï¸ÞÀÌÆ®¡¯ Åä¸¶½º¡¤¾Ë·º½º, ¸¶Áö¸· ³¯ °ø°³

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26ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ Olive, tvN ¡®¼¿ï¸ÞÀÌÆ®¡¯¿¡¼´Â ¾Øµð ÇÏ¿ì½º¼ ¸¶Áö¸· ³¯À» º¸³½ ÇÒ¸®¿ìµå ¹è¿ì Åä¸¶½º ¸Æµµ³Ú°ú ¹ÂÁö¼Ç ¾Ë·º½º ÇÁ·©Å¬ÀÇ ¸ð½ÀÀÌ °ø°³µÆ´Ù.
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