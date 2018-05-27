'ÃÊº¸ ¾Æºü' ÀÌÅÂÈñÀÇ µÚÁý±â¼î "3¾ï¿ø ÀèÆÌ~"

Á¦³×½Ã½ºÃ¨ÇÇ¾ð½Ê ÃÖÁ¾ÀÏ 5¾ð´õÆÄ Åë»ê 2½ÂÂ°, ÀÌÁ¤È¯ 2À§
|ÀÌÅÂÈñ°¡ Á¦³×½Ã½ºÃ¨ÇÇ¾ð½Ê ÃÖÁ¾ÀÏ 7¹øÈ¦¿¡¼ ¾ÆÀÌ¾ð ¼¦À» ÇÏ°í ÀÖ´Ù. »çÁø=Á¦³×½Ã½º
[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ³ë¿ì·¡ ±âÀÚ] 'ÃÊº¸ ¾Æºü' ÀÌÅÂÈñ(34¤ýOKÀúÃàÀºÇà)ÀÇ ¿ì½Â È¯È£´Ù.
27ÀÏ ÀÎÃµ ¼Ûµµ Àè´ÏÅ¬¶ó¿ì½º°ñÇÁÀå(ÆÄ72¤ý7422¾ßµå)¿¡¼ ³¡³ ÇÑ±¹ÇÁ·Î°ñÇÁ(KPGA) ÄÚ¸®¾ÈÅõ¾î Á¦³×½Ã½ºÃ¨ÇÇ¾ð½Ê(ÃÑ»ó±Ý 15¾ï¿ø) ÃÖÁ¾ÀÏ 5¾ð´õÆÄ¸¦ ¸ô¾ÆÃÄ 2Å¸ Â÷ ¿ªÀü¿ì½Â(7¾ð´õÆÄ 281Å¸)À» ÀÏ±É´Ù. 2015³â 6¿ù ³Ü½ºÇì¸®Æ¼Áö Ã¹ ¿ì½Â ÀÌÈÄ 3³â ¸¸¿¡ Åë»ê 2½ÂÂ°´Ù. ¿ì½Â»ó±Ý 3¾ï¿ø¿¡ Á¦³×½Ã½º G70 ÀÚµ¿Â÷, ±¹³» À¯ÀÏÀÇ ¹Ì±¹ÇÁ·Î°ñÇÁ(PGA)Åõ¾î ´õCJÄÅ°ú ¹Ì±¹ º»Åä Á¦³×½Ã½º¿ÀÇÂ ÃÊÃ»ÀåÀÌ¶õ Àü¸®Ç°À» Ã¬°å´Ù.
5Å¸ Â÷ 5À§¿¡¼ Ãâ¹ßÇØ ¹öµð 6°³(º¸±â 1°³)¸¦ ¾µ¾î ´ã¾Ò´Ù. 9~10¹øÈ¦°ú 13~14¹øÈ¦ ¿¬¼Ó¹öµð·Î ½Å¹Ù¶÷À» ³»´Ù°¡ 15¹øÈ¦(ÆÄ5) Æ¼ ¼¦ ½Ç¼ö·Î º¸±â¸¦ ¹üÇß´Ù. ±×·¯³ª 17¹øÈ¦(ÆÄ3)¿¡¼ Ãµ±Ý°°Àº 4m ¹öµð¸¦ ³¬¾Æ ¼±µÎ·Î µµ¾àÇÑ µÚ ¸¶Áö¸· 18¹øÈ¦(ÆÄ5)¿¡¼ ½Â¸®¿¡ ½û±â¸¦ ¹Ú´Â 2m ¹öµð¸¦ ³¬¾Ò´Ù. ÀÌÅÂÈñ°¡ ¹Ù·Î 2006³â ÄÚ¸®¾ÈÅõ¾î¿¡ µ¥ºßÇØ 10³â ¸¸¿¡ ³Ü½ºÇì¸®Æ¼Áö¿¡¼ '¿ÍÀÌ¾î Åõ ¿ÍÀÌ¾î' ¿ì½ÂÀ» °ÅµÐ ´Ê±ðÀÌ ½ºÅ¸´Ù.
´ç½Ã 11°³ ´ëÈ¸¿¡¼ 1½ÂÀ» Æ÷ÇÔÇØ 'Åé 10'¿¡ 5Â÷·Ê ÁøÀÔÇÏ´Â ÀÏ°ü¼ºÀ» ¾Õ¼¼¿ö ´ë»ó±îÁö ¼ö»óÇß´Ù. 2016³âºÎÅÍ ±×¸³À» ¸ö¿¡ ´ë´Â '¾ÞÄ¿¸µ' ±ÝÁö ±ÔÁ¤ÀÌ Àû¿ëµÈ ÀÌÈÄ °íÀüÇß´Ù. 2½ÃÁð ¿¬¼Ó »ó±Ý·©Å· 30À§±Ç¿¡ ¸Ó¹°·¶´Ù. Áö³ 2¿ù °áÈ¥ 1³â2°³¿ù ¸¸¿¡ ¾Æµé ¼Áø(1)ÀÌ¸¦ ¾òÀº µÚ ¸¶À½°¡ÁüÀÌ È® ´Þ¶óÁ³´Ù. "³Ê¹« ¶³¸°´Ù"´Â ÀÌÅÂÈñ´Â "¾ÆµéÀÌ 100ÀÏÀÌ µÆ´Ù"¸ç "¹Ï°í ÀÀ¿øÇØÁØ °¡Á·¿¡°Ô °í¸¶¿òÀ» ÀüÇÑ´Ù"°í ¿ï¸Ô¿´´Ù.
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