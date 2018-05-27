ÃÖÁß°æ ÇÑ±¹°øÀÎÈ¸°è»çÈ¸Àå '¿¬ÀÓ È®Á¤'¡¦´Üµ¶ ÀÔÈÄº¸

ÇÑ±¹°øÀÎÈ¸°è»çÈ¸±ÔÁ¤»ó ÈÄº¸°¡ 1¸íÀÌ¸é ÅõÇ¥ ¾øÀÌ Á¤±âÃÑÈ¸¿¡¼ ´ç¼±Áõ ¼ö¿©
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ÇÑ±¹°øÀÎÈ¸°è»çÈ¸´Â Áö³ 25ÀÏ Á¢¼ö ¸¶°¨ÇÑ Â÷±â È¸Àå ÈÄº¸ÀÚ µî·Ï¿¡¼ ÃÖ È¸ÀåÀÌ ´Üµ¶À¸·Î ÀÔÈÄº¸Çß´Ù°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù.
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2016³â 6¿ù °øÀÎÈ¸°è»çÈ¸ÀåÀÌ µÈ ÃÖ È¸ÀåÀº ´ÙÀ½ ´Þ 20ÀÏ Á¤±âÃÑÈ¸¿¡¼ ´ç¼±ÁõÀ» ¹Þ°í µÎ ¹øÂ° ÀÓ±â¸¦ ½ÃÀÛÇÏ°Ô µÈ´Ù. ÀÌ¹ø ÀÓ±â´Â 2020³â Á¤±âÃÑÈ¸ÀÏ±îÁö´Ù. ±ÔÁ¤¿¡ µû¶ó ¿¬ÀÓÀº ÇÑ ¹ø¸¸ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
°øÀÎÈ¸°è»çÈ¸ ¼±ÃâÁ÷ ºÎÈ¸Àå ÈÄº¸¿¡´Â ÃÖÁ¾¸¸ ½ÅÇÑÈ¸°è¹ýÀÎ ´ëÇ¥°¡, °¨»ç ÈÄº¸¿¡´Â ³ªÃ¶È£ Çö °¨»ç°¡ °¢°¢ ´Üµ¶À¸·Î ÀÔÈÄº¸ÇÏ¸é¼ ÀÌµéµµ ´ç¼±ÀÌ È®Á¤µÆ´Ù.
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