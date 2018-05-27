Àü ¸®¹öÇ® ¼öºñ¼ö ¡°Ä«¸®¿ì½º ½Ç¼ö Á¦¿ÜÇÏ°í ¸®¹öÇ® Àß ½Î¿ü´Ù¡±

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[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ±è¼ºÇö ±âÀÚ] °ú°Å ¸®¹öÇ®FCÀÇ ¼öºñ¼öÀÌÀÚ ¿µ±¹ BBC¿¡¼ È°µ¿ ÁßÀÎ ¸¶Å© ·Î·»½¼ÀÌ ·Î¸®½º Ä«¸®¿ì½º¿¡ ´ëÇØ ÀÔÀ» ¿¾ú´Ù.
27ÀÏ ¿ÀÀü 3½Ã45ºÐ(ÇÑ±¹½Ã°¢) ¿ìÅ©¶óÀÌ³ª Å°¿¹ÇÁ ¿Ã¸²ÇÇ½ºÅ° ½ºÅ¸µð¿ò¿¡¼ ¿¸° 2017-18 UEFA(À¯·´Ãà±¸¿¬¸Í) Ã¨ÇÇ¾ð½º¸®±× °á½ÂÀü¿¡¼ ·¹¾Ë ¸¶µå¸®µå°¡ ¸®¹öÇ®À» 3´ë1·Î ²ª°í 3¿¬¼Ó ´ëÈ¸ ¿ì½ÂÀ» Â÷ÁöÇß´Ù.
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Áö³ 1981³âºÎÅÍ 1988³â±îÁö ¸®¹öÇ® ¼Ò¼ÓÀ¸·Î 200°æ±â ÀÌ»ó ÃâÀåÇÑ ¾ÆÀÏ·£µå ¼öºñ¼ö ¸¶Å© ·Î·»½¼Àº ÀÌ³¯ ¿µ±¹ BBC¸¦ ÅëÇØ ¡°Ä«¸®¿ì½º´Â ²ûÂïÇÑ ¹ãÀ» º¸³Â°í °æ±â°¡ ³¡³ ÈÄ ¿ÏÀüÈ÷ È¦·Î ³²°ÜÁø ±×¸¦ º¸´Â °ÍÀº Á¤¸» ²ûÂïÇÑ ÀÏÀÌ¾ú´Ù¡±°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ¾î ·Î·»½¼Àº ¡°Å¬·Ó °¨µ¶ÀÌ ±×¸¦ °øÀûÀ¸·Î È¤Àº »çÀûÀ¸·Î ÁöÁöÇÏ´õ¶óµµ, Å¬·ÓÀº Ä«¸®¿ì½º°¡ ÀÌ³¯ °á½ÂÀü¿¡¼ ¸®¹öÇ®À» À§ÇØ ±×¸®°í ±×µéÀÇ ¿ì½ÂÀ» À§ÇØ ÁÁÁö ¾ÊÀº ¸ð½ÀÀ» º¸¿´´Ù´Â °ÍÀ» ¹Ýµå½Ã ±ú´Þ¾Æ¾ßÇÑ´Ù¡±°í ÁöÀûÇß´Ù.
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·Î·»½¼Àº ¡°»ì¶ó¿Í ±³Ã¼µÈ ¶ö¶ó³ª°¡ ±×¶ó¿îµå¸¦ ¹âÀº ÀÌÈÄ, ¾à°£Àº ±ÕÇüÀÌ ¸ÂÁö ¾Ê´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿´´Ù¡±°í ¸»ÇÏ¸ç ¡°ÇÏÁö¸¸ ÀÌÈÄ Æ÷¸ÞÀÌ¼Ç¿¡ ÀûÀÀÇÑ ¸®¹öÇ®Àº ¸¶³×°¡ »ì¶óÀÇ ¿ªÇÒÀ» ´ë½ÅÇÏ¸ç µ¿Á¡°ñÀ» ±â·ÏÇÏ±âµµ Çß´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
±è¼ºÇö ÀÎÅÏ±âÀÚ sh0416hyun@asiae.co.kr