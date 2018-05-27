´ÙÀ½´ÞºÎÅÍ ºÏÇÑ µî NCCT °ÅÁÖÀÚ ºø½æ¼­ °Å·¡ ºÒ°¡

ºø½æ, 'ÀÚ±Ý ¼¼Å¹ ¹æÁö' ºñÇùÁ¶ ±¹°¡ °Å·¡ Àü¸é Â÷´ÜÅ°·Î[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ Á¶È£À± ±âÀÚ]´ÙÀ½ ´Þ 1ÀÏºÎÅÍ ±¹³» °¡»óÅëÈ °Å·¡¼Ò ºø½æ¿¡¼ 'ÀÚ±Ý ¼¼Å¹ ¹æÁö ºñÇùÁ¶ ±¹°¡(NCCT) °ÅÁÖÀÚµéÀÇ °Å·¡°¡ Àü¸é Â÷´ÜµÈ´Ù. NCCT´Â ºÏÇÑ, ÀÌ¶õ, ¿¡Æ¼¿ÀÇÇ¾Æ, ÀÌ¶óÅ©, ¼¼¸£ºñ¾Æ, ½º¸®¶ûÄ«, Æ®¸®´Ï³ªµåÅä¹Ù°í, Æ¢´ÏÁö, ¹Ù´©¾ÆÅõ, ¿¹¸à, ½Ã¸®¾Æ µî 11°³±¹À¸·Î ±¸¼ºµÈ´Ù.
ºø½æÀº ÀÌ´Þ 28ÀÏºÎÅÍ ÀÌ °°Àº ³»¿ëÀ» ´ãÀº 'ÀÚ±Ý ¼¼Å¹ ÇàÀ§ ¹æÁö¿¡ °üÇÑ ±ÔÁ¤'À» Àü¸é ½ÃÇàÇÑ´Ù°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù. ÀÌ ÀÏÈ¯À¸·Î È¸¿ø°¡ÀÔ ´Ü°è¿¡¼ ÈÞ´ëÀüÈ º»ÀÎÀÎÁõÀ» ÀÇ¹«ÈÇÏ°í, °ÅÁÖÁö(ÁÖ¼Ò) È®ÀÎ µî °úÁ¤À» °ÅÄ¡µµ·Ï Çß´Ù°í ÇÑ´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó °ÅÁÖÁö ¹Ìµî·Ï È¸¿øÀº ´ÙÀ½ ´Þ 1ÀÏºÎÅÍ ºø½æ¿¡¼ °¡»óÅëÈ °Å·¡ µîÀÌ ºÒ°¡ÇÏ´Ù.
°¡»óÅëÈ°¡ ±¹Á¦ÀûÀÎ Å×·¯³ª ¹üÁËÀÚ±ÝÀ¸·Î ¾²ÀÌÁö ¾Êµµ·Ï ÀÚ±Ý¼¼Å¹ ºñÇùÁ¶±¹°¡(NCCT) ÀÌ¿ëÀÚµéÀÇ °Å·¡¼Ò À¯ÀÔµµ ¿øÃµ Â÷´ÜÇÏ°Ú´Ù´Â ¹æÄ§ÀÌ´Ù. ÀÌµé ±¹°¡ °ÅÁÖÀÚµéÀÇ ½Å±ÔÈ¸¿ø °¡ÀÔÀ» ¹ÞÁö ¾ÊÀ¸¸ç, ±âÁ¸ È¸¿øµµ ´ÙÀ½´Þ 21ÀÏºÎÅÍ °èÁ¤À» ¸·°Ú´Ù°í È¸»çÃøÀº ¹àÇû´Ù.
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