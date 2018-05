조선대학교 제16회 장미축제 화려한 ‘팡파레’

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 조선대학교(총장 강동완)는 지난 25일 오후 7시 장미축제 특설무대에서 제16회 장미축제의 화려한 막을 올렸다고 밝혔다.25일부터 27일까지 사흘간 열리는 제16회 장미축제 개막을 알리는 개막식이 5월 25일 오후 7시 장미축제 특설무대에서 △박주선 국회부의장 △정찬암 광주은행 부행장 △박관석 조선대법인이사장 △이주현 조선대총동창회장 △전호종 전 조선대총장 △응오쑹언하 베트남 탄도대학총장 △사청풍 중국 고등교육기관 과학 및 예술연합회 총비서장 △조영택 2019광주세계수영선수권대회조직위원회 사무총장 △KT&G 이승우 전남본부장 △변지유 변지유뷰틱 원장 △기세도 위본모터스 대표 △천창석 부안병원 이사장 △한상원 다스코 회장 △양안숙 효령복지타운 본부장 △양병도 용성종합건설(주) 대표이사 △이기상 ㈜대호전기 대표이사 △윤귀환 보명그룹(주)회장 △김응서 남해종합개발 회장 △박종 전 아이퍼스트아동병원장 △이묘숙 송은갤러리 관장 △최영관 광주YMCA이사장 △김기수 부국전력 대표 △고정주 ㈜나영산업 회장 △허정 전남사회복지공동모금회장 △홍남식 광주지방교정청장 △강동완 조선대총장 △이봉주 조선대교수평의회의장 △최철 조선대직원노동조합위원장 △차재원 조선대총학생회장 등을 비롯한 많은 내외빈이 참석한 가운데 열렸다.식전행사로 오후 6시부터 ‘조선대 총동아리연합회’ 플래시몹 공연, ‘춤추는 버드나무 사유’ 치어리딩, 사회대 댄스동아리 ‘씨비컨’, 음악 동아리 ‘뮤즈’, ‘학군단’ 예도무 등 흥겨운 공연이 펼쳐졌고 개막식은 국민의례, 내외빈 소개, 이이남 작가의 미디어아트 작품 상영, 축사, 강동완 총장의 개막 인사말, 개막 선언 순으로 진행됐다.개막식에서 강동완 총장은 “조선대학교 장미축제가 이제는 대학만의 축제가 아닌 광주를 대표하는 시민축제로 자리매김했다”며 “앞으로도 ‘시민 속으로 도민 속으로’라는 축제의 슬로건처럼 지역민과 지역사회에 대한 책무를 충실히 이행해 나가겠다”고 말했다. 또한 “내년에 있을 2019년 광주세계수영선수권대회의 주제가 평화”라며 “조선대학교에서 하이다이빙 경기가 개최되는 만큼 이를 계기로 광주의 평화정신을 국제화하는 글로벌 평화 플랫폼을 구축하고, 남북통일시대를 대비한 사회통합 교육모델 개발과 인재양성, 남북청년교류 및 북한의료지원, 동북아 평화 휴먼네트워크 구축을 위한 범시민캠페인을 시작하겠다”고 선언했다.개막 선언식에는 △강동완 조선대총장 △이주현 총동창회장 △박주선 국회부의장 △응오쑹언 하 베트남 탄도대학총장 △기세도 위본모터스 대표 △사청풍 중국 고등교육기관 과학 및 예술연합회 총비서장 △차재원 조선대총학생회장 △정찬암 광주은행 부행장 △전호종 전 조선대총장 △변지유 변지유뷰틱 원장 △천창석 부안병원 이사장 △이봉주 조선대교수평의회의장 △장권희 수피아여중학생 △지창환 광주예능어린이집 어린이 △조영택 2019광주세계수영선수권대회조직위원회 사무총장 등 15명이 무대에 올라 강동완 총장의 ‘제16회 조선대학교 장미축제를 시작하겠습니다’라는 개막선언과 함께 장미꽃을 꽃병에 꽂는 세레모니를 펼쳤다.개막식 후에는 2019광주세계수영선수권대회 조직위원회와 공동으로 주관하는 EDM 콘서트 ‘평화의 물결속으로’가 펼쳐졌다. 콘서트에는 DJ 'JUNCOCO' 와 DJ YENA, 뮤지션 DG와 ILYA 등이 출연해 시민들과 함께 즐기는 흥겨운 무대를 연출했다.한편 상설 부스에서는 다양한 프로그램이 운영되었다. 조선대 교육방송국이 주관하여 운영하는 장미음악다방은 장미원에 오픈 스튜디오를 설치하여 페이스북 라이브 방송을 진행하며 장미 관련 음악을 소개하고 방문객 사연과 신청곡을 들려준다.중앙도서관에서 운영하는 장미책방은 장미원 내부에 책방을 조성하고 장미의 향기와 함께 책을 볼 수 있는 공간이다. 특히 이번 축제에는 ‘평화’를 주제로 한 도서를 중심으로 책방을 운영하여 눈길을 끌었다.또한 ‘CU Again 7만2천 남북교류 평화기금 조성 시민캠페인을 위한 시민쉼터와 총학생회 부스가 운영되었다. 총학생회 간부들이 직접 기금조성을 위한 푸드코트 운영 등 적극적으로 참여했다. 이 외에도 △산학협력단 홍보관 △대학일자리센터 ‘찾아가는 이동상담소’ △치과병원 이동진료버스 ‘무료 구강 진료와 상담’ △조선대학교 병원 △언어교육원 ‘아프리카 케냐에 책 보내기 캠페인 △SW융합교육원 ‘로봇과 함께 하는 SW한마당’ △LINC+사업단 △대학 내 창업동아리 △총동아리 연합회 등에서 다양한 콘셉트의 부스가 운영됐다.한편 26일 오후 6시에는 광주지역 대학 동아리 경연대회 ‘유니브 스타K’(KT&G 상상 Univ·주최)가 진행되고, 27일(일) 오후 6시에는 조선대학교 동아리 공연 ‘버라이어티 장미극장’이 진행된다.

